1. Włosy zbudowane są z białka

Włos zbudowany jest z białka – keratyny, która to jak każde białko zbudowana jest z aminokwasów. Do grona aminokwasów budulcowych łodygi włosa wchodzi m.in. arginina, cytrulina i ornityna. Muszą one ze sobą współpracować, a brak któregokolwiek powoduje zatrzymanie syntezy białkowej i tym samym zatrzymanie przyrostu włosa. Jednym słowem aby włosy zdrowo rosły potrzebny jest wspólny udział tych trzech aminokwasów.

2. Włosy mogą boleć

- Trichodynia to nieprzyjemna dolegliwość, określana przez specjalistów jako ból włosów bądź cebulek włosów. Ból skóry głowy i włosów może pojawiać się przy dotyku czy czesaniu, ale może być także efektem urazu czy stanów zapalnych skóry. Często ma także podłoże psychiczne. Problem „bolących włosów”, czyli trichodynia, może mieć wiele przyczyn. Warto poznać czynniki, sprzyjające odczuwaniu bólu skóry głowy i włosów oraz sposoby radzenia sobie z tą przypadłością - mówi Anna Mackojć, trycholog z Instytutu Trychologii.

3. Czynniki fizyczne mogą niszczyć włosy

Czynniki fizyczne, czyli po prostu atmosferyczne takie jak wiatr, niska temperatura czy słońce nie są dobre dla włosów. Wiatr powoduje plątanie się ich, promienie UV niszczą warstwę ochronną i przesuszają łodygę, podobnie jak niska temperatura. Słońce i mróz osłabiają nie tylko wewnętrzne struktury włosa, ale również jego cebulkę. To sprawia, że pasma włosów wypadają, a ich wzrost może być zahamowany. Z osłabionej cebulki nie urośnie również odpowiednio mocny i gruby włos. W dzisiejszych czasach do złowrogich czynników działających destrukcyjnie na włosy dochodzą również smog i toksyny z powietrza, które są niebezpieczne, nie tylko dla wyglądu, ale i zdrowia.

4. Włosy też się starzeją

- Fenotyp starzenia się włosów jest ściśle powiązany z kilkoma procesami. Mamy do czynienia ze starzeniem się mieszka włosowego, którego oznaką jest siwienie, czyli wyczerpanie się pigmentu we włosach. Wpływ czynników zewnętrznych powoduje fotostarzenie się włosów. Na kondycji włosów odbija się także starzenie się skóry i problemy skóry powiązane z wiekiem. Pojawiają się również z upływem czasu ogólnoustrojowe problemy, mające wpływ na stan włosów, na przykład endokrynologiczne, odżywcze, fizjologiczne czy związane z przyjmowanymi lekami - wyjaśnia Anna Mackojć.

5. Włosy też potrzebują dobrego jedzenia

Aby włosy rosły również do mieszków włosowych musimy dostarczyć niezbędne substancje odżywcze. Każdy składnik dostarczany do naszego organizmu ma również wpływ na nasze włosy. Niedobory pokarmowe wpływają na ogólny stan organizmu, zagrażając również mieszkom włosowym. Podstawą w odżywianiu włosów jest zbilansowanie jadłospisu oraz opieranie go na jak najmniej przetworzonych produktach, dużej koncentracji przeciwutleniaczy, fitozwiązków czy witamin oraz unikaniu ryzykownych strategii żywieniowych mogących pogorszyć stan włosów.

6. Cebulka włosa to jedyna żywa część włosa

Włosy wyrastają z mieszka włosowego, który jest jedynym żywym fragmentem włosa i to on odpowiada za ich porost. Pozostała część zarówno żywa jak i martwa składa się nawet do 95% z białka zwanego keratyną. Cienkie włosy nie mają najgłębszej warstwy, a w miejscu rdzenia jest pusta przestrzeń. Co ciekawe, w zależności od rodzaju włosów mają one różny kształt w przekroju poprzecznym.

7. Przetłuszczanie się włosów może powodować ich wypadanie

Przetłuszczanie się włosów polega na nadprodukcji sebum przez gruczoły łojowe i samo w sobie jest już dużym obciążeniem, ponieważ oprócz nieestetycznego wyglądu wymaga ciągłego ich mycia. Mało kto jednak wie że obecność takiego stanu może przyczyniać się również do nadmiernego wypadania włosów.Ponieważ nie wszystkie preparaty podczas mycia pomagają skutecznie pozbyć się sebum, w konsekwencji mieszek włosowy cały czas jest zalany wydzieliną łojotokową, która z czasem powoduje proces krystalizacji czego następstwem może być stan zapalny a w konsekwencji łysienie.

8. Brak snu może wyzwalać łysienie

Krótki sen uniemożliwia regenerację organizmu, która odbija się na naszym zdrowiu. Może powodować negatywne samopoczucie i ma negatywny wpływ na układ odpornościowy. Brak snu związany jest również z wieloma chorobami, a także może być czynnikiem wyzwalającym łysienie.

9. Zbyt intensywny trening może powodować łysienie

Regularne ćwiczenia na siłowni poprawiają kondycję, dobre samopoczucie oraz stan zdrowia organizmu. Jednak mało kto wie, że nadmierny wysiłek fizyczny może przyczynić się również do wypadania włosów. Nasze ciało podczas zbyt dużej dawki ćwiczeń odczuwa stan jak podczas nadmiernego stresu – co jest jedną z głównych przyczyn łysienia.

10. Przebieg cyklu włosa mamy zaprogramowany genetycznie

W cyklu życiowym włosa wyróżnia się 3 fazy. Anagen – faza wzrostu włosa, która trwa od 2 do 7 lat. Katagen – faza przejściowa trwająca od 7 do 21 dni oraz telogen – faza spoczynku i wypadania trwająca od 1 do 3 miesięcy. Przebieg cyklu włosowego mamy zaprogramowany genetycznie. Stąd też, jeśli czas trwania anagenu u zdrowej osoby, genetycznie został zaprogramowany na 5 lat, to nie jesteśmy w stanie go wydłużyć. Faza anagenu może ulec jednak skróceniu poprzez szkodliwe czynniki takie jak na przykład: restrykcyjne diety, choroby z wysoką gorączką, przyjmowane leki, narkozy czy też stres.