Lista składników aktywnych stosowanych w trychologii jest bardzo długa i wraz z rozwojem tej dziedziny zwiększa się coraz bardziej. Trycholog – Anna Mackojć z Instytutu Trychologii podpowiada na co warto zwrócić uwagę i jakie składniki cechują się dużą skutecznością.

Na wypadanie włosów skarży się najwięcej osób odwiedzających gabinety trychologiczne. Aby terapia była skuteczna ważne jest przede wszystkim odnalezienie przyczyny wypadania włosów, a dopiero później stymulacja ich porostu. Przy wyborze preparatów ważne jest aby zweryfikować czy w składzie znajdują się substancje, które są naturalnym stymulatorem porostu włosa i występują w naszym organizmie.

- Włos zbudowany jest z białka – keratyny, która to jak każde białko zbudowana jest z aminokwasów. Do grona aminokwasów budulcowych łodygi włosa wchodzi m.in. arginina, cytrulina i ornityna. Muszą one ze sobą współpracować, a brak któregokolwiek powoduje zatrzymanie syntezy białkowej i tym samym zatrzymanie przyrostu włosa. Jednym słowem aby włosy zdrowo rosły potrzebny jest wspólny udział tych trzech aminokwasów. Działają one efektywnie tylko wtedy, gdy występują w preparacie razem – wyjaśnia Anna Mackojć.

Działanie argininy, cytruliny i ornityny potęguje kolejny element budulcowy włosa jakim jest cynk. Spaja aminokwasy oraz wpływa na tempo porostu włosa oraz jakość podziałów komórek macierzy włosa poprzez aktywowanie enzymów kontrolujących jakość produkcji białek włosa. Ważne jest również, aby preparaty zawierały witaminy z grupy B, a przynajmniej te najważniejsze czyli B6 i B7.

- Pirydoksyna (B6) jest biokatalizatorem przemian glikogenowych, który przyspiesza procesy dostarczania substratów budulcowych do tworzenia łodygi włosa. Dodatkowo bierze też udział w syntezie hemoglobiny, co wpływa na wzrost natleniania włosa. Natomiast biotyna (B7) jest koenzymem niezbędnym do kumulacji siarki w macierzy włosa. Jej niedobory skutkują rozerwaniem mostków disiarczkowych w aminokwasach, co przekłada się na łamliwość włókna włosowego lub w skrajnych przypadkach brak wzrostu włosa – wyjaśnia ekspertka.

Wartym uwagi składem są również cytokiny białka syntetyzowane przez mezenhymalne brodawki włosa, które kontrolują proliferację i różnicowanie komórek. Dzięki nim można stymulować odrost włosów lub też zatrzymywać ich wypadanie. Są to inteligentne molekuły, które w obecności różnych czynników wykazują właściwości wielokrotnego działania i wpływają na działanie innych komórek, jak na przykład porost.

Na łojotokowe zapalenie skóry, łupież czy łuszczycę najlepszym rozwiązaniem w pierwszym etapie jest peeling skóry głowy, który powinien posiadać w składzie kwasy na przykład alfa-hydroksykwasy (AHA) o pH 5,0. Takie pH zapewnia złuszczenie zalegającej wydzieliny i zrogowaciałych warstw naskórka, a jednocześnie nie powoduje uszkodzeń głębszych warstw naskórka i skóry właściwej. Kolejnym etapem terapii w przypadku keratoz jest odpowiednie mycie, suszenie i aplikacja składników aktywnych dedykowanych indywidualnie do każdego problemu.

Wysoką skutecznością cieszą się również preparaty zawierające Piroctone olamine, który reguluje procesy proliferacji komórek skóry i naskórka oraz balansuje zaburzenia hiperkeratozy. Dzięki nim następuje wzmocnienie warstwy rogowej naskórka oraz regeneracja płaszcza hydrolipidowego. Efektem tego jest poprawa keratynizacji i wzmocnienie warstwy rogowej naskórka oraz wyrównanie flory grzybicznej. Po zastosowaniu takich preparatów skóra staje się zdrowa, a swędzenie znika.

Przy wyborze odpowiednich preparatów ważne jest zwrócenie uwagi na składy i mechanizmy działania składników aktywnych. Czasami sama wiedza na temat składu nie wystarczy i dobrym rozwiązaniem jest uzyskanie informacji na temat działania poszczególnych składników. Niezwykle ważny jest również odpowiedni dobór preparatu do schorzenia, tylko wówczas pomoże on pozbyć się problemu.