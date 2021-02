Stylizacja – powrót do lat 70.

Reklama

W stylizacji 2021 rok będzie mocno wybrzmiewał latami 70-tymi. Natchnęło to wielu stylistów do odtworzenia dawnych look’ów z wykorzystaniem nowoczesnych technik i technologii. Jednak co najważniejsze – wszystkie stylizacje to ultra wygodne fryzury, które sprawdzą się do biura jak i podczas home office.

High Topknot

Przykładem takiej fryzury jest hight topknot czyli, wysoko upięte włosy połączone z klasyczną grzywką. Jest to niezwykle prosta fryzura, którą wykona każdy. Jak ją zrobić? Mocno skręć włosy na czubku głowy, a następnie zawiń wokół własnej osi. Z jednego pasma możesz zrobić warkocz i również owinąć pozostałą partię włosów tworzących tzw. "cebulkę". Grzywkę wystylizuj prostując na szczotce bądź prostownicy. Do wykonania tej fryzury sprawdzi się spray teksturyzujący. Dla utrwalenia oraz lekkiego zmatowienia użyj suchego szamponu.

Boho Kucyk

Kucyk pełen objętości to kolejna stylizacyjna propozycja. To zdecydowanie faworyt dla kobiet, które kochają luźne fryzury lub upięcia. Jest to wyraźnie zarysowany kucyk, który upinany jest jak najniżej, z lekko pofalowanych włosów. Jeszcze łatwiej mają posiadaczki kręconych lub wystarczy wygładzić je od nasady, a następnie nisko spiąć.

- Aby dodać fryzurze lekkości, przy skroniach oraz bokach głowy uwolnij kilka kosmyków. Wtedy uzyskacie idealne lekkie włosy, które później możecie stylizować – podpowiada Daniel Piwowar, edukator marki Alterna.

Natural look

Nie zapominajmy też o osobach, które nie lubią stylizować włosów. Naturalność jest teraz jak najbardziej na topie, zwłaszcza u osób o włosach kręconych lub mocno falowanych.

- Aby naturalna fryzura nie była spuszona, a włosy uwydatnione i zdyscyplinowane w swoim nieładzie, trzeba używać odpowiednich produktów kondycjonujących, kremów i sprayów, które nam w tym pomogą. Bo naturalność nigdy nie wychodzi z mody – dodaje Korol Wojciechowski edukator marki Eleven Australia.

Koloryzacja – odcienie miedzi, szwedzki blond, naturalne efekty

Nowy rok zdecydowanie należy do różnorodnych odcieni miedzi.

- Zarówno rudości jak i blondy będą wzbogacone ciepłą tonacją, która stworzy wielowymiarowy efekt – podkreśla Ireneusz Kłembokowski, edukator marki Kevin.Murphy.

W tym roku do łask wracają chłodniejsze tony. Zarówno u brunetek, jak i blondynek będą obecne pod postacią czekoladowych brązów i odważnych platyn. Odcienie te świetnie sprawdzają się u kobiet o chłodnym typie urody. Takie tony pozwalają podkreślić, a nawet nieco przerysować czyste linie bobów, czy lobów, lub nadać charakteru grzywce.

- Jednak zdecydowanie kolorem sezonu będzie szwedzki blond wzbogacony o srebrną tonację - dodaje Asia Kowalczyk, edukatorka marki MyDentity. Trend na naturalny słowiański blond nie przemija i pozostanie z nami również w tym roku. Na szczęście większość polskich kobiet obdarzona jest nim naturalnie. Aby uzyskać ten odcień, warto udać się do fryzjera, który jedynie stonuje włosy odpowiednim odcieniem farby oraz podkreśli ich kolor delikatnymi refleksami. Pożądaną tonację może również stworzyć samodzielnie w domu, używając kuracji koloryzujących.

Cięcia:

Mocne i ostre – modernistyczny paź

Modernistyczny paź to jedna z najbardziej topowych krótkich fryzur na 2021 rok. Fryzury na średniowiecznego pazia były obecne już w latach 20. Następnie powróciły w latach 60. i 70, by aktualnie pojawić się w nowoczesnym wydaniu z przedłużonymi bokami, czyli w formie klasycznego boba. W tym roku królować będzie wersja modernistyczna z zachowaniem klasyki. To mocne i odważne cięcie nadaje fryzurze charakterystyczny kształt, a lekko wycieniowane kosmyki na czubku głowy dodają jej lekkości. Idealnym produktem do podkreślenia takiej fryzury będzie spray teksturyzujący.

Grzywka w każdym wydaniu

Rok 2021 z pewnością będzie również rokiem grzywki. Niezależnie czy zrobisz grzywkę z boku, czy z przodu, kręconą czy falującą - każdy rodzaj jest mile widziany! Styl retro z lat 80-tych będzie wielkim hitem, szczególnie gdy nadejdzie wiosna. Są to mocne zaznaczone grzywki o wyraźnej twardej linii, często 2 cm nad brwiami. Można je zobaczyć w coraz większej ilości magazynów, programów telewizyjnych i social mediach, mocne i wyraźne grzywki wróciły i nie zamierzają szybko zniknąć. Świetnie sprawdzają się na ciężkich, niepocieniowanych fryzurach i osobach o wysokim czole. Pamiętajmy jednak, aby nie uzależniać od tego swojej decyzji, czy mieć grzywkę. Grzywkę można stworzyć na wiele technik, więc spytajcie się swojego fryzjera, która będzie wam pasować najbardziej.

W nowym roku ma być przede wszystkim naturalnie, wygodnie i funkcjonalnie. Mile widziane są odważne i mocne cięcia, które odzwierciedlają charakter właścicielek. To również sezon skazany na grzywki, więc jeśli kiedykolwiek miałaś taki pomysł – to świetny moment, aby zmienić swój wizerunek.