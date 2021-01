1. Szczotka czy grzebień?

Odpowiedź nie jest jednoznaczna. Szczotka jest najbardziej popularnym i lubianym narzędziem do usuwania kołtunów - jednak jak ją wybrać, by nie szarpała i nie łamała włosów? Warto zainwestować w miękką szczotkę, która delikatnie i bez zbędnego szarpania rozczesze splątane pasma. Optymalnym rozwiązaniem, szczególnie dla włosów kręconych lub falowanych jest jednak grzebień o rzadkim rozstawieniu ząbków, delikatnie usunie kołtuny i pomoże wydobyć naturalny skręt.

2. Odsączaj włosy z nadmiaru wody bawełnianą koszulką bądź miękkim ręcznikiem

Używanie zwykłego, szorstkiego ręcznika i ostre pocieranie włosów by przyspieszyć ich schnięcie może powodować ich nadmierne łamanie i wypadanie. Bądź delikatna! Pozwól włosom poleżeć dłużej w miękkiej, bawełnianej tkaninie, dzięki czemu nie narazisz ich na uszkodzenia mechaniczne.

3. Masaż głowy

To optymalne rozwiązanie na pobudzenie mieszków włosowych do wzrostu. Delikatna stymulacja pozwoli włosom rosnąć szybciej. Wykonaj masaż z użyciem wcierki do włosów - najlepiej bogatych w naturalne składniki.

4. Zrezygnuj z suszarki i stylizacji na gorąco

Nadmierne używanie gorącego powietrza mocno przesusza włosy, przez co są one bardziej podatne na łamanie i wykruszanie. Zrezygnuj z lokówki i prostownicy, a suszarkę nastawiaj na chłodny nawiew, bądź pozwól włosom swobodnie wyschnąć. Dzięki temu będą miękkie i lśniące, a Ty zapomnisz o śladach gumki po rozpuszczeniu kucyka.

5. Sen na jedwabiu

Przy dbaniu o włosy warto zainwestować w jedwabną poszewkę na poduszkę. Jedwab, dzięki swojej gładkiej strukturze i ciasnemu splotowi włókien zapobiegnie elektryzowaniu, łamaniu i kruszeniu się włosów podczas snu. Będą one miękkie, gładkie i świeże - znakomicie oddający ciepło materiał nie pozwoli spocić się skórze głowy w nocy. Wieczorem zapleć włosy w luźny warkocz - zapobiegnie to ich uszkodzeniom przy dużej ruchliwości głowy podczas snu.

6. Nie farbuj!

Farbowanie włosów to nic innego jak chemiczne rozchylanie łuski włosa, by do jego środka dostał się barwnik. Ma ono destrukcyjny wpływ na ich kondycję - włosy wykruszają się, są mocno przesuszone i połamane. Do pozbycia się siwych pasm stosuj hennę. Barwnik henny nadbudowuje się na włosie, przez to staje się on grubszy, lśniący i wzmocniony.

7. Zabezpieczaj końcówki

Narażone na czynniki atmosferyczne i mimowolnie pocierane włosy codziennie są narażone na uszkodzenia, szczególnie w dolnych partiach. Zabezpieczaj włosy specjalnymi olejkami Takie, które zawierają naturalne oleje i silikon, wygładzą włosy, ułatwią rozczesywanie i odpowiednio je zabezpieczą przed uszkodzeniami mechanicznymi.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki OnlyBio.