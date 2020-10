W ostatnich miesiącach wielu Polaków postanowiło bardziej zatroszczyć się o własne ciało. Pandemia i związana z nią konieczność pozostania w domach sprawiła, że staliśmy się bardziej świadomi własnych potrzeb i zaczęliśmy zwracać nieco większą uwagę na naszą codzienną pielęgnacyjną rutynę. Wielu z nas dopiero teraz odkryło, jak wygodne jest zamawianie kosmetyków przez internet oraz nauczyło się uwzględniać w swoich wyborach takie czynniki, jak skład produktów kosmetycznych czy opinie i recenzje innych osób.

Jak wyglądają dziś nasze pielęgnacyjne rytuały? Z ilu kosmetyków korzystamy na co dzień i jak podejmujemy decyzję o ich zakupie? Czy na pewno wiemy, jak dobrać odpowiednie produkty dla naszego ciała i jak je stosować?

Te pytania zadano 1472 osobom, które wzięły udział w badaniu. W tej grupie znalazło się 1049 kobiet i 417 mężczyzn. Oto wyniki ankiet.

Co pokazało badanie?

1. 65% badanych Polaków twierdzi, że dba o siebie. Nasze podejście do codziennej pielęgnacji zmienia się wraz z wiekiem. Młodsi badani skupiają się przede wszystkim na pielęgnacji twarzy, ciała i włosów, podczas gdy starsi częściej skłaniają się ku medytacji, zbilansowanej diecie oraz suplementom i witaminom.

2. Do dbania o siebie motywują najbardziej osobiste pobudki. Chcemy zadbać o swoje samopoczucie i zdrowie oraz podobać się innym osobom.

3. Twarz i ciało pielęgnujemy zwykle raz dziennie, a włosy – kilka razy w tygodniu. Z reguły niezbędne zabiegi przeprowadzamy wieczorem, kiedy mamy najwięcej czasu, by dokładnie o siebie zadbać.

4. Kupując kosmetyki do pielęgnacji, zwracamy uwagę przede wszystkim na ich cenę, a dopiero potem na skład. Przed podjęciem decyzji o zakupie konkretnego produktu, szukamy w internecie dokładniejszych informacji i recenzji.

5. Zapas kosmetyków do twarzy i ciała uzupełniamy z różną częstotliwością – co miesiąc lub kilka razy w roku. W drogeriach wydajemy średnio 200 zł miesięcznie, a najwięcej pieniędzy przeznaczamy na kosmetyki do pielęgnacji twarzy.

6. Nie boimy się nowości. Blisko 45% Polaków często testuje nowe kosmetyki, z których wcześniej nie korzystali.

7. Choć 67,5% ankietowanych potrafi rozpoznać tylko część składników obecnych w kosmetykach, umiemy zidentyfikować te, które mogą być potencjalnie szkodliwe dla zdrowia. Świadome wybory częściej podejmują jednak kobiety niż mężczyźni.

Chcemy dobrze się czuć i podobać się innym

Niemal 65% badanych przyznaje, że na co dzień stara się o siebie dbać. Wśród nich blisko co piąty przykłada do troski o własne ciało szczególną uwagę – zwłaszcza ankietowani w wieku 35-44 (tu odsetek odpowiedzi „bardzo o siebie dbam” był najwyższy i wyniósł 6,8%).

31% Polaków twierdzi, że chciałoby zadbać o siebie bardziej niż do tej pory, podczas gdy dla nieco ponad 4% w ogóle nie jest to priorytetem. Co ciekawe, tę ostatnią odpowiedź niemal dwa razy częściej wskazywali mężczyźni (8%) niż kobiety (3%).