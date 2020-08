– Ostatnio przeprowadziliśmy badanie, które powiedziało nam, czym się kierują konsumenci przy wyborze codziennych kosmetyków, takich jak żele pod prysznic. Okazało się, że dla blisko 70 proc. ankietowanych najważniejsze jest poczucie odświeżenia i zapach. Nie zawsze jest to cena, bo okazuje się, że jeżeli kosmetyk nam odpowiada, pozostajemy przy nim na dłużej – mówi agencji informacyjnej Newseria Biznes Ewa Łusiak, marketing manager z firmy Kneipp. – Dosyć ważnym czynnikiem, szczególnie dla pań, jest również poczucie nawilżenia skóry po prysznicu. Oczywiście jest to ściśle związane ze składem i z właściwościami danego kosmetyku.

Okazało się także, że choć konsumenci są coraz bardziej świadomi, to jednak skład kosmetyku jest dla nich mniej istotny, niż sądzili autorzy badania przed otrzymaniem jego wyników. A te pokazały, że tylko 31 proc. konsumentów sprawdza skład i kieruje się nim przy wyborze danego żelu pod prysznic. Jest to ważniejsze dla kobiet niż dla mężczyzn, którzy są za to bardziej lojalni wobec marki. Jeżeli raz przekonają się do jakiegoś kosmetyku, częściej pozostają mu wierni. Z kolei dla pań dużo większe znaczenie mają jego właściwości i walory zapachowe niż sama marka.

– Konsumenci są coraz bardziej świadomi, co dla producentów oczywiście oznacza podwyższoną poprzeczkę. Z jednej strony musimy zastosować składniki, które będą powodować, że żele pod prysznic będą się pienić i oczyszczać skórę, ale z drugiej dbamy o to, aby negatywne skutki chemicznych substancji aktywnych dla skóry były jak najbardziej zredukowane – tłumaczy Ewa Łusiak. – Dlatego bardzo istotne jest użycie substancji pochodzenia naturalnego, np. olejków, ale musimy w jakiś sposób nadać im konsystencję żelu, dlatego działamy według zasady: najlepsze z nauki, najlepsze z natury. Łączymy efekt i skuteczność naturalnych składników ze składnikami aktywnymi, jak np. pantenol.

Tymczasem w większości żeli pod prysznic stosowane są substancje chemiczne, takie jak SLS, PEG i SLES. Są to odpowiednio laurylosiarczan sodu (Sodium Lauryl Sulfate), glikol polietylenowy (Polyethylene Glycol) oraz sól sodowa siarczanu oksyetylenowanego alkoholu laurylowego (Sodium Laureth Sulfate).

– SLS-y to mocne detergenty myjące, które mają na celu przede wszystkim stworzenie piany, natomiast przy wrażliwej skórze spowodują one podrażnienia i różnego rodzaju alergiczne odczyny – mówi Agnieszka Pocztarska, właścicielka serwisu CzytamyEtykiety.pl. – PEG-i to związki chemiczne, które mają za zadanie scalić ten kosmetyk i dać mu jednolitą konsystencję, natomiast są to bardzo mocne środki chemiczne, które mają negatywny wpływ na naszą skórę. SLES-y to taki łagodniejszy brat SLS-ów, jednak on również jest negatywnie oceniany przez ekspertów kosmetycznych i także może mieć niepożądane efekty.

Ekspertka podkreśla, że niepokojący jest fakt, że SLS jest akceptowany przez jedną z najbardziej restrykcyjnych jednostek certyfikujących ECOCERT i może być używany w kosmetykach, które mają jej certyfikat. Zdaniem specjalistów serwisu CzytamyEtykiety.pl te substancje nie powinny znajdować się w składzie kosmetyków z dobrym, naturalnym składem. Jednocześnie jednak warto wspomnieć, że reprezentujący przeciwne stanowisko twierdzą, że w kosmetykach składniki te obecne są od kilkudziesięciu lat, a ich użycie nie budzi wątpliwości Komisji Europejskiej czy innych instytucji, jak np. Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów. SLS i SLES są stosowane w ilościach niezagrażających zdrowej skórze, a co najwyżej wyjątkowo wrażliwej. Tym bardziej że jako składniki produktów myjących są szybko spłukiwane, więc mają krótki kontakt ze skórą. Dodatkowo producenci stosują w kosmetykach inne składniki, które mają łagodzić efekty tych substancji chemicznych i pielęgnować skórę.

– Musimy pamiętać o tym, że efekty naturalnej pielęgnacji przychodzą z czasem, natomiast my jako konsumenci bardzo często oczekujemy zmian tu i teraz, „efektu wow” czy w przypadku produktów myjących – piany z reklamy. I to właśnie wykorzystują producenci kosmetyczni, dodając takie składniki jak SLS-y czy PEG-i, ponieważ te składniki dadzą nam efekt od razu – przekonuje Agnieszka Pocztarska. – Wprawdzie nasza skóra będzie jedwabiście piękna i napięta zaraz po użyciu kosmetyków, ale po jakichś trzech–czterech tygodniach, czyli naturalnym czasie cyklu zmiany naskórka na naszym ciele, skóra jasno powie nam, że coś tu jest nie tak i zaczną się pojawiać wypryski i inne niepożądane efekty.

Jej zdaniem wybierając kosmetyk dla siebie, trzeba wziąć pod uwagę typ skóry i oczekiwania co do rezultatów, a następnie dopasować do tego kosmetyk z odpowiednim składem.

– W kosmetykach, podobnie jak w jedzeniu, doceniam jak najmniejszy stopień przetworzenia, dlatego wybieram produkty naturalne, z jak najmniejszą liczbą syntetycznych dodatków – dodaje właścicielka serwisu CzytamyEtykiety.pl. – Nie da się niestety w kilku zdaniach zawrzeć tego, czego unikać w kosmetyku, ale jeśli czujemy się przytłoczeni, to warto rozglądać się za produktami z certyfikatami lub sprawdzać opinie na zaufanych serwisach.