Długotrwały stres negatywnie wpływa na sen i jakość odpoczynku. Przez niego mamy nie tylko kłopoty z zaśnięciem, ale też z koncentracją i prawidłowym przyjmowaniem bodźców zewnętrznych. To także przyczyna problemów z zapamiętywaniem i odbieraniem nowych informacji. Sytuacje stresujące mają różne źródła: trudne studia, intensywna praca, zmartwienia wynikające z sytuacji z partnerem lub partnerką oraz późniejsza „gonitwa myśli” przed snem. Najlepszym lekarstwem byłoby całkowite wyeliminowanie stresu, co oczywiście jest niemożliwe. Postarajmy się zatem zadbać o wyciszenie stresujących bodźców przez medytację, ćwiczenia lub rozmowę z bliską osobą. Dzięki temu łatwiej będzie osiągnąć nam poczucie harmonii, która pozwoli się wyciszyć, a w konsekwencji błogo zasnąć.

Przemęczenie organizmu

Błyskawiczne tempo życia i ciągłe przepracowanie to kolejne, najczęstsze negatywne czynniki, które zaburzają nasz sen. Paradoksalnie, pomimo że czujemy się wykończeni wrażeniami z całego dnia – nie możemy zasnąć. W takich przypadkach najlepszym rozwiązaniem będzie… po prostu zwolnienie, przejście na choćby minimalnie „niższe obroty”. To bardzo trudne, jednak postarajmy się ze spokojem podejmować kolejne wyzwania i umiejętnie rozkładać je w czasie. Pamiętajmy także o odpowiednim odpoczynku i zapewnieniu komfortowych warunków do snu: przewietrzenia sypialni, niekorzystania z urządzeń elektronicznych przed snem oraz ustaleniu stałej pory udania się do sypialni.

Niedobór witamin

Kłopoty z zaśnięciem mogą być także spowodowanie niedostateczną ilością witamin i minerałów. To sygnał od naszego organizmu, że czegoś mu brakuje. Najczęstszymi substancjami odżywczymi, których domaga się ciało są: magnez, witamina D, witaminy z grupy B i żelazo. Rozwiązaniem będzie przede wszystkim ograniczenie kawy do minimum, zdrowsza dieta uzupełniająca te braki, a dla zabieganych – suplementacja. Pamiętajmy jednak, by nie podejmować żadnych decyzji samodzielnie, a każdy niepokojący objaw lub wątpliwość konsultować z lekarzami.

Źle dobrany materac

Lateksowy, wysokoelastyczny, wyposażony w sprężyny kieszeniowe albo w specjalistyczną piankę – dobór odpowiedniego materaca wymaga nieco więcej uwagi niż mogłoby się wydawać:

- Najważniejsze to pamiętać, że nie istnieje jeden, uniwersalny materac, który spełni oczekiwania i potrzeby wszystkich użytkowników. Preferencje, budowa ciała oraz ewentualne dolegliwości to czynniki, które są indywidualne dla każdego z nas. To właśnie one powinny wpłynąć na decyzję o wyborze konkretnego modelu materaca. Pamiętajmy o tym, by testować materace podczas wizyt w sklepach. Warto mieć na uwadze również fakt, że nasze ciało będzie potrzebowało kilku tygodni, aby przyzwyczaić się do zmiany posłania – zwłaszcza jeżeli wcześniejszy, źle dobrany materac zamieniliśmy na taki, który stanowi idealne podparcie dla kręgosłupa i całego ciała – doradza Artur Wasążnik, ekspert marki Comforteo.

Zasypianie w ciągu dnia

Kto choć raz nie położył się na krótką drzemkę po powrocie z pracy? Krótkie „sesje” regeneracyjne są wskazane, natomiast kilkunastominutowe drzemki, które zmieniają się w głęboki, dwu- lub trzygodzinny sen – już nie. W ten sposób nasz dobowy rytm snu ulega rozregulowaniu, powodując późniejsze problemy z zaśnięciem, kiedy nadchodzi na to prawidłowa pora: noc. Nasz organizm czuje się na tyle wyspany, że odmawia „współpracy” i usilnie nie pozwala nam zasnąć, czego skutkiem jest niewyspanie i poranne problemy ze wstaniem. Podstawowym elementem higieny snu jest więc unikanie przeciągających się drzemek. Dzięki temu uda nam się zachować prawidłowy cykl dobowy i nie doprowadzić do permanentnego przemęczenia.

Oczywiście nie są to jedyne przyczyny kłopotów ze snem. Wprowadzenie w życie nawyków, które pomogą nam je zminimalizować prawdopodobnie będzie procesem długofalowym. Jest to jednak wysiłek, który pozwoli nam w pełni regenerować siły, a co się z tym wiąże – cieszyć się zdrowiem i energią do działania każdego dnia.