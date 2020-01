... Podczas przygotowań do tego imprezowego czasu zależy nam, by każdy element naszego wyglądu był dopracowany i robił odpowiednie wrażenie. Myśląc o trendach na nadchodzący czas, pamiętajmy, że nie tylko ubraniami możemy zabłysnąć w oczach innych. Jaki manicure najlepiej dopełni nasz wygląd w ten wyjątkowy czas – radzą eksperci z Time for Nails.

Srebro czy złoto?

Szalony grudzień i styczeń rządzi się swoimi prawami. Przepych jak w baroku jest w tym czasie, na czasie. Otaczający nas klimat i wszędobylskie ozdoby w różnych kolorach pozwalają na odrobinę szaleństwa nie tylko w strojach, ale także na naszych dłoniach. Zwłaszcza, że w tym sezonie nie musimy wybierać pomiędzy złotem a srebrem! Jeśli połączmy ze sobą te dwa szlachetne kolory – zyskamy absolutnie wyjątkowy manicure, który pasować będzie do wielu galowych i odświętnych kreacji.

Więcej brokatu!

Błysku nigdy za wiele, zwłaszcza kiedy przed nami wiele eleganckich kolacji, spotkań i imprez. Podczas sylwestrowej nocy i karnawału błyskotki możemy przemycać wszędzie. Nawet jeśli wolimy klasyczne stonowane kolory, można go przemycić na naszych paznokciach! Przy takim manicure każda ‘’mała czarna’’ nabierze zdecydowanego charakteru i odświętnego wyglądu.

Minimalistyczna geometria

Warto pamiętać, że zdrowe i wypielęgnowane paznokcie to istotny element wyglądu, zwłaszcza podczas oficjalnych wyjść. Dla wielbicielek mniej rzucających się w oczy stylizacji idealnym rozwiązaniem będzie jednokolorowy manicure w modnych w tym sezonie kolorach miedzi, zieleni, żółci, bordo, brązów, granatów czy szlachetnych szarości. Wystarczy dodać do niego minimalistyczny wzorek, a całość nabierze niebanalnego charakteru. Zwłaszcza że geometryczne figury to zdecydowany hit nadchodzącego karnawału.

Magiczny pyłek

Dla osób, które cenią dyskretną elegancję, dobra propozycją będzie manicure z wykorzystaniem specjalnego pyłku w wybranym kolorze. Nasze paznokcie będą się wtedy subtelnie mienić i zmieniać odcień pod wpływem światła. Nawet najbardziej stonowane kolory nabiorą nowego wymiaru i przeniosą nas w świat glamour.

Co palec, to inny kolor

Często podjęcie decyzji, o jaki tym kolor wybrać na paznokcie bywa trudny – ciężko się zdecydować. Na szczęście w nadchodzącym sezonie hitem stał się manicure oparty o kilka różnych barw! Manicure wielokolorowy dorobił się już pokaźnego grona wielbicielek na Instagramie. Zasada w jego tworzeniu jest jedna: kolory powinny być do siebie zbliżone.

Artystyczne ornamenty

Jednym z bardziej odświętnych trendów w manicure są złote ornamenty. Wielowymiarowe, niekiedy wyglądające jak rzeźbione zdobią nasze paznokcie w bardzo nietypowych miejscach. Bardzo modne, są złote zdobienia, które zostały umieszczone na rancie albo dole płytki paznokcia. Na czasie są także złote wzory wkomponowane jako element jednolitego manicure.

- Opisane trendy są propozycjami na nadchodzący karnawał i Sylwestra. Nie bójmy się ich łączyć ze sobą. Czas, w którym mamy dobrze się bawić niech sprawi, że nasz manicure będzie szalony i zupełnie inny niż przez cały rok – dodaje na koniec Monika Kamińska z Time for Nails.