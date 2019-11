1. Jasne cienie do powiek

Azjatyckie kobiety bardzo często używają jasnych, lekkich cieni: połyskujących lub matowych. Bardzo popularne są również białe, beżowe lub lekko złote. Cienie w takiej neutralnej kolorystyce wyglądają bardzo uroczo, dyskretnie oraz pasują do każdego typu urody. Dodatkowo jasne cienie pięknie podkreślają oczy, dzięki czemu stają się rozświetlone oraz bardziej wyraziste. Koniecznie musisz dodać do swojej kosmetyczki kilka jasnych cieni, które przydadzą Ci się zarówno jak do makijażu dziennego, jak i wieczorowego.

2. Ciemne cienie wzdłuż konturu ruchomej powieki

Po nałożeniu jasnych cieni w makijażu azjatyckim stosuje się technikę polegającą na zarysowanie konturu ruchomej powieki ciemnym kolorem. Cienie mogą być szare lub brązowe. Ta metoda jest idealna, jeśli chcesz wizualnie powiększyć oko.

3. Proste szerokie brwi

Proste, szerokie brwi bez wyraźnego łuku są bardzo modne w Korei. Taką formę brwi wybiera większość koreańskich aktorek i piosenkarek. Warto podkreślić, że brwi o takim kształcie nie będą pasować dla każdego typu urody, natomiast w większości przypadków wyglądają bardzo atrakcyjnie.

4. Tusz do rzęs

Tusz do rzęs w makijażu koreańskim jest stosowany zarówno na górne, jak i dolne rzęsy. Taka technika sprawi, że wizualnie Twoje oczy będą wyglądać na większe oraz bardziej wyraziste.

5. Porcelanowa skóra

Jedną z głównych zasad „koreańskiego piękna” jest „najpierw pielęgnacja, a potem makijaż”. Dlatego eksperci z Azji opracowali złożoną, wieloetapową rutynę oczyszczania skóry, opracowali także różnego rodzaju plastry i kremy oparte na najbardziej egzotycznych składnikach, takich jak śluz ślimaka oraz jaj węża. Jeśli chodzi o makijaż, możesz uzyskać efekt porcelanowej skóry za pomocą transparentnego który tworzy bardzo lekką, niewidoczną na skórze powłokę.