Niepokojące objawy

Ciągłe napięcie nerwowe prowadzi do wielu chorób i dolegliwości, które często bagatelizujemy. W końcu kto dzisiaj się nie stresuje? Uważamy, że bóle brzucha, problemy żołądkowe czy mdłości w końcu kiedyś miną, gdy skończy się nerwowy okres. Niektóre schorzenia zupełnie się nam ze stresem nie kojarzą, jednak mają z nim ścisły związek. Są to objawy mające obraz w jamie ustnej. Szczękościsk, napięcie mięśni twarzy, zgrzytanie zębami, czasami ich kruszenie i pękanie, a także bolesne owrzodzenia błony śluzowej.

Choroba, której nie widać

Jedną z chorób cywilizacyjnych, bezpośrednio związaną ze stresem i przemęczeniem oraz pobudliwością, jest bruksizm. Objawia się on najczęściej zgrzytaniem zębów podczas snu, ścieraniem powierzchni zgryzowej zębów a czasem pękaniem szkliwa. Większe konsekwencje przewlekłego stresu to dla organizmu objawy odczuwalne w całym ciele: nawracające bóle stawów, szyi, karku, pleców, a nawet bóle głowy, przypominające migrenę.

Bolesne nadżerki

Osoby zapracowane, żyjące pod presją czasu, często zapominają również o właściwej higienie jamy ustnej. Wiele osób zbyt krótko i pobieżnie myje zęby. Co sprawia, że stają się one znacznie bardziej narażone na próchnicę. Szybciej dochodzi również do powstawania kamienia nazębnego, mogą pojawiać się krwawienia z dziąseł oraz bolesne afty na błonie śluzowej jamy ustnej. Chcąc leczyć te objawy, najlepiej korzystać z aptecznych żeli, które nie tylko odizolują zmiany od czynników drażniących i wspomogą regeneracje błony śluzowej, ale również zmniejszą dokuczliwy ból.

Suchość w ustach

Silne napięcia nerwowe i przewlekły stres powodują, że nasze gruczoły ślinowe produkują mniej śliny. Ciężki egzamin na studiach? Presja czasu i goniące terminy w pracy? Chyba każdy zna takie sytuacje i wie, jak potrafi być wtedy sucho w ustach. W przypadku sporadycznych incydentów to nic groźnego. W momencie, gdy stres towarzyszy nam długotrwale, a objawy nie ustają, powinniśmy udać się do specjalisty w celu diagnozy w kierunku zaburzeń wydzielania ślinianek prowadzących do kserostomii. Następstwem schorzenia mogą być zakażenia grzybiczne, infekcje czy próchnica.Warto pamiętać, że permanentny stres jest niezwykle szkodliwy dla całego naszego organizmu. Żadnych objawów ze strony naszego ciała nie powinno się lekceważyć. Warto zasięgnąć opinii lekarza, który pomoże poradzić sobie z dolegliwościami.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki jak Sachol Aftigel).