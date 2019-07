Przede wszystkim: właściwe oczyszczanie

Bez względu na porę roku, po całym dniu nasza skóra jest zanieczyszczona i zmęczona. Cera, szczególnie latem, lubi się przetłuszczać i błyszczeć, a słońce i upały dodatkowo ją wysuszają. Dlatego tak ważne jest oczyszczanie jej minimum 2 razy dziennie. Rano, aby pozbyć się nagromadzonego przez noc sebum, oraz wieczorem – by usunąć resztki make-upu, kurzu i zanieczyszczeń z powietrza.

Po drugie: woda i pielęgnacja

Odpowiednie nawodnienie jest fundamentem pięknej i zdrowej cery. Nie chodzi tylko o nawilżenie z zewnątrz, ale także od środka. W tym celu należy pić wodę, nawet jeśli nie jesteśmy spragnieni – dzienne minimum to 1,5 litra płynów. Po odpowiednim nawodnieniu warto poświęcić trochę czasu na złuszczenie cery. Peeling pozwoli odetkać pory, usunie resztki makijażu, kremów, potu i innych zabrudzeń, przez co skóra odzyska swoją świeżość i będzie gotowa na witaminową bombę w postaci maseczki.

Po trzecie: tylko lekki krem i make-up

Wysokie temperatury za oknem sprawiają, że chętnie pozbywamy się grubych warstw makijażu na rzecz lekkich, nawilżających kosmetyków. Dlatego zwłaszcza latem, warto zainwestować w dobry, nawilżający krem, bogaty w witaminy i minerały, który odżywi i uelastyczni naszą cerę. Zamiast pudru na cerę warto nałożyć lekki BB krem, zawierający filtr przeciwsłoneczny. Aby skóra wyglądała rześko i promiennie, makijaż warto wykończyć bronzerem, lub rozświetlaczem – jednymi z najmodniejszych kosmetyków tego sezonu.

Po czwarte: właściwa dieta

Zdrowa dieta powinna składać się z białka, węglowodanów i nienasyconych tłuszczów w odpowiednich proporcjach, a także witamin i minerałów. Podczas upałów apetyt się zmniejsza, a gdy pojawia się głód warto sięgać po świeże owoce i warzywa, zawierające antyoksydanty. Przeciwutleniacze zwalczają wolne rodniki, które uszkadzają komórki naszego organizmu, przyspieszają procesy starzenia i zwiększają ryzyko chorób, m.in. układu krążenia czy nowotworów. Dlatego koniecznie pamiętajmy o sezonowych owocach (np. truskawkach, jagodach) i warzywach (np. bobie, szparagach, młodych ziemniakach).

Po piąte: piękny i zdrowy uśmiech

Nic tak nie dodaje wdzięku, jak piękny i zdrowy uśmiech. Równe i białe zęby to nie tylko zasługa genów, ale przede wszystkim efekt dbania o jamę ustną. Nadużywanie kawy, herbaty, palenie papierosów czy urazy zębów mogą prowadzić do silnych przebarwień, dlatego na co dzień warto używać produktów wybielających zęby.

Warto pamiętać, by zestaw akcesoriów do kompleksowej higieny jamy ustnej zawierał niezbędne minimum: szczoteczkę, pastę do zębów, nić dentystyczną i płyn do płukania jamy ustnej.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki Rapid White Anti Color.