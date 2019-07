Dr Agnieszka Kozioł-Kozakowska dietetyk, Adiunkt w Klinice Pediatrii, Gastroenterologii i Żywienia UJ Collegium Medicum wyjaśnia, na co zwracać uwagę podczas gorących, wakacyjnych dni.

– Pamiętajmy przede wszystkim o odpowiednim nawodnieniu i spożywaniu warzyw i owoców, które są podstawą Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej. Choć na urlopie często mamy inne priorytety niż dbanie o to, co jemy, to jednak jest kilka prostych metod, dzięki którym spożywanie 5 porcji warzyw i owoców jest możliwe także na wakacjach. Jest to o tyle ważne, że wysokie temperatury sprawiają, że szybciej tracimy wodę z organizmu oraz elektrolity, które utrzymują prawidłowe nawodnienie. Te „straty”, także wody, możemy uzupełnić m.in. warzywami i owocami w różnej formie - mówi.

Śniadanie na dzień dobry



– Rolą śniadania jest przede wszystkim dostarczenie nam energii na pierwszą część dnia. Niezależnie od pory, kiedy je spożywamy, warto już od tego pierwszego posiłku wprowadzać warzywa i owoce w różnej formie. Jakiej? Na przykład szklanki (ok. 200 ml) soku pomarańczowego, który zawiera m.in. witaminę C oraz potas, który powinniśmy dostarczać organizmowi szczególnie w upalne dni. Co ważne, spożywać możemy nie tylko świeżo wyciskane soki, ale także te dostępne np. w kartonowych opakowaniach. Soki, także pasteryzowane, mają porównywalne wartości odżywcze do owoców i warzyw, z których powstają – wyjaśnia dr Kozioł-Kozakowska.

Próbuj regionalnych smaków

Niezależnie od miejsca, w którym spędzasz urlop, możesz połączyć przyjemne z pożytecznym. Próbuj nowych smaków w tradycyjnym, regionalnym wydaniu, zwracając jednocześnie uwagę na zawartość owoców i warzyw – przykładowo gazpacho to hiszpański chłodnik z pomidorów, briami to grecka zapiekanka warzywna, a zupa brzadowa to kaszubski przysmak z suszonych owoców. W ten przyjemny sposób nie tylko poznasz kulinarny aspekt zakątka, w którym spędzasz urlop, ale też zadbasz o kolejną z 5 zalecanych porcji warzyw i owoców w jadłospisie.

Grill i ognisko

Potrawy z grilla czy z ogniska to nieodzowny element biwaków i wypadów za miasto. Aby było i pysznie, i zdrowo, postaw na szaszłyki warzywne, także z ogniska. Nadziej wybrane warzywa na przygotowany patyk, zwróć jedynie uwagę, aby wybrać gatunki odpowiednio twarde, które nie rozpadną się podczas pieczenia. A co powiesz na pieczone jabłka? Grillowane lub pieczone owoce to też jeden ze sposobów na zachowanie zbilansowanej diety w letnie dni, bez potrzeby odmawiania sobie przyjemności.

Przekąska w trasie

Nawet w trasie, jadąc na wakacje, możesz zadbać o dostarczenie składników odżywczych. Proste metody są najlepsze – schowaj do plecaka jabłko, gruszkę czy pokrojoną na kawałki marchewkę

– Każda owocowo-warzywna przekąska czy sok to nie tylko inwestycja we właściwe nawodnienie, ale także dodatkowe mikro i makroelementy dla organizmu. Wybór jest ogromny, także w kontekście soków – np. pomidorowy zawiera potas, który wspiera utrzymywanie równowagi elektrolitowej w organizmie. Sok z buraka to m.in. żelazo i witaminy z grupy B. Płynna forma jest wygodna, szczególnie w podróży, a kartonowe opakowanie ułatwia transport i daje gwarancję świeżości i wysokiej jakości odżywczej produktu – wyjaśnia dr Kozioł-Kozakowska.

Domowy sposób na ochłodę

Najlepszy sposób na pyszne ochłodzenie? Lody, które możesz przygotować samodzielnie. Użyj swoich ulubionych owoców, dodaj do nich np. sok jabłkowy, który połączy całą strukturę, i zamroź. W ten sposób nie tylko poczujesz ulgę przy upałach, ale też dodasz kolejne składniki odżywcze do swojej codziennej diety.