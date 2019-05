Magnez na wagę złota

Magnez to bardzo ważny pierwiastek, ponieważ uczestniczy aż w 300 procesach biochemicznych organizmu.

To właśnie on wspiera prawidłową pracę układu odpornościowego i nerwowo-mięśniowego. Jest jednym z ważniejszych czynników niezbędnych w prawidłowym funkcjonowaniu kości, czy wewnątrzkomórkowych procesów energetycznych.

Czy brakuje mi magnezu?

- Jeśli zauważyliśmy u siebie takie objawy jak np. skurcze mięśni, drgania powiek, łamliwość paznokci czy przewlekłe zmęczenie, bardzo prawdopodobne jest, że w naszym organizmie brakuje magnezu – mówi dietetyk Sylwia Witek, Prezes marki ViVio. - Zawsze warto zgłosić się wtedy do lekarza, który zleci badanie stężenia elektrolitów we krwi. Warto to zrobić przed rozpoczęciem przyjmowania suplementów diety, ponieważ nadmiar magnezu w organizmie może być przyczyną np. zaparć czy obniżenia ciśnienia tętniczego – przestrzega.

Jak bezpiecznie i skutecznie uzupełniać niedobory magnezu?

Najlepszym sposobem jest wzbogacenie diety w produkty zawierające ten pierwiastek. Taki magnez, pochodzący z naturalnych źródeł, jest całkowicie bezpieczny. Można go w ten sposób przyjmować praktycznie w każdych ilościach.

Doskonałymi źródłami magnezu są warzywa i owoce, kasza gryczana, nasiona roślin strączkowych, orzechy, kakao, gorzka czekolada, ciemne pieczywo.

- Dodatkowo bardzo ciekawym i bezpiecznym sposobem na uzupełnienie niedoborów magnezu jest kąpiel w solance z chlorku magnezu. Chlorek magnezu to bezbarwne, bezwonne płatki lub kryształy bardzo łatwo rozpływające się pod wpływem wilgoci – opowiada dietetyk Sylwia Witek. - Magnez lepiej wchłania się przez skórę niż doustnie. Dlatego kąpiel w solance to łatwy i przyjemny sposób, aby czerpać wspaniałe korzyści wynikające ze stosowania chlorku magnezu – dodaje.