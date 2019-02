W organizmie człowieka cały czas działa „detoks” – na bieżąco usuwamy toksyny, które wdychamy, zjadamy czy nakładamy na skórę. Dzisiaj jesteśmy narażeni na setki toksyn, z czego wiele pochodzi z kosmetyków i innych produktów stosowanych na skórę, z powietrza – szczególnie w miesiącach zimowych jako smog, ale także z naszych mieszkań np. w postaci pleśni czy metali ciężkich oraz z pożywienia. Szacuje się, że dziennie kobieta nakłada na swoją skórę ponad 150 chemikaliów, mężczyzna o połowę mniej. Głównym narządem związanym z detoksykacją organizmu jest wątroba – metabolizuje (przekształca) ona toksyny, jednak – wbrew obiegowym opiniom – wcale ich nie magazynuje! Magazynem toksyn w ciele jest tkanka tłuszczowa. Oprócz wątroby za detoks odpowiadają także jelita, płuca, nerki, skóra oraz inne narządy, ale w mniejszym stopniu.

Dzięki temu, że ciało cały czas usuwa toksyny, nie musimy przeprowadzać „detoksu” per se, jednak wspieranie eliminowania toksyn i usuwanie ich ze środowiska zawsze będzie korzystne.

Jak wesprzeć detoks?

1. Usuń źródło toksyn. Bez tego punktu żadne inne nie mają dużego znaczenia – jeżeli codziennie jemy mocno przetworzoną żywność z wieloma dodatkami, w ustach mamy plomby amalgamatowe z rtęcią, w naszym mieszkaniu jest mnóstwo toksyn z powietrza czy używamy ogromnej ilości kosmetyków – o żadnym usuwaniu toksyn nie może być mowy, ponieważ będą się one cały czas dostawać do naszego ciała. W tym wypadku wsparcie detoksu może być czasem szkodliwe – ponieważ organizm nie poradzi sobie z wszystkim napływającymi toksynami.

2. Wesprzyj wątrobę. Tak jak pisałem wcześniej – wątroba to główny narząd związany z detoksykacją, więc należy o niego dbać. Co ciekawe na choroby wątroby od lat 40. Co roku umiera coraz więcej osób – jest to jedyny narząd, który może spełnia te kryteria. Co obciąża wątrobę? Oczywiście alkohol – w każdej dawce (nawet jeden drink dziennie jest dla nas szkodliwy) ale także otyłość i objadanie się – powodują one niealkoholowe stłuszczenie wątroby, które obecnie jest naprawdę powszechne. Do tego do chorób wątroby przyczyniają się także infekcje bakteryjne czy wirusowe, takie jak WZW B czy C. Bardzo obciążające dla wątroby są także niektóre leki – szczególnie niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen.

Wątrobę wspieramy poprzez zdrową dietę, bogatą w warzywa i owoce, witaminy z grupy B, odpowiednią ilość kalorii, unikanie alkoholu, używek i nadmiaru leków.

3. Nawadniaj się. Nerki biorą duży udział w eliminacji toksyn, a ich praca jest zależna przede wszystkim od nawodnienia – przy odwodnieniu toksyny nie będą odpowiednio usuwane i mogą wracać z powrotem do ciała. Mocz (oprócz porannego) powinien mieć barwę słomkową – jest to niezły wyznacznik nawodnienia organizmu. Zalecana ilość dziennie spożywanej wody to 1l na 30kg masy ciała – osoba ważąca 60kg powinna spożywać 2l wody dziennie (chyba, że ciężko trenuje albo na zewnątrz jest bardzo gorąco – wtedy należy zwiększyć podaż płynów).

4. Odżywiaj się zdrowo. Dieta może być jednym z głównych źródeł toksyn, dlatego warto zadbać, by nie tylko nie obciążała ona dodatkowo naszego organizmu, ale także aby wspierała usuwanie toksyn. Dieta powinna być w tym wypadku nieprzetworzona, bogata w warzywa i owoce, ale także zawierać odpowiednią ilość kwasów tłuszczowych, białek, błonnika oraz węglowodanów i być zasobna w witaminy i składniki mineralne.

5. Zadbaj o przepływ żółci i regularne wypróżnianie. Żółć bierze bardzo duży udział w eliminacji toksyn z organizmu, tak samo jak nasze jelita. Dlatego odpowiednia, nieprzetworzona dieta bogata w błonnik będzie bardzo korzystna dla detoksykacji. Należy wypróżniać się minimum raz dziennie.

6. Rusz się! Wesprzyj płuca oraz porusz krew i limfę. Przy wysiłku fizycznym poruszamy cały układ sercowo-naczyniowy – poprawiamy krążenie, wspieramy pracę płuc, przy intensywnym wysiłku oddychamy głęboko – wszystko to wspiera detoksykację.

Układ limfatyczny także bierze udział w usuwaniu toksyn, a jest on zależny od ruchu naszego ciała – jeżeli się nie ruszamy, to limfa ulega zastojowi. Dlatego też tak ważna jest aktywność w ciągu dnia – nie tylko ćwiczenia raz dziennie, ale także spacery, używanie windy itd. Aktywność fizyczna wspiera także eliminowanie toksyn z potem.

Dodatkowo warto wykonywać ćwiczenia związane z oddechem – one także wspierają pracę płuc.

7. Korzystaj z sauny. Sauna to świetna metoda na usuwanie toksyn, regenerację czy poprawę nastroju. Warto korzystać z sauny co najmniej raz w tygodniu, najlepiej z tej na podczerwień. Czas spędzony w saunie należy dostosować do swoich odczuć.

8. Schudnij. Nadmierna masa ciała prowadzi do zwiększonych stanów zapalnych, silnie obciąża wątrobę i dodatkowo powoduje większe gromadzenie się toksyn w ciele, dlatego powinniśmy zadbać o odpowiedni poziom tkanki tłuszczowej.

9. Zadbaj o odpowiednie suplementy – eliminowanie toksyn wspierają N-Acetylo-Cysteina (NAC), ostropest plamisty, ale także witaminy z grupy B, witaminy A, C i E, probiotyki, kwas alfa liponowy (ALA), kurkumina i wiele innych suplementów, które powinny być dobrane indywidualnie.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla Michał Undry, specjalista ds. zdrowia, dietoterapii i medycyny funkcjonalnej, ekspert marki Aliness.