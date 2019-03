1. Zdjęcie hybrydy

Nie odpryskuje, nie ściera się, wzmacnia płytkę paznokcia – jest wiele powodów, dla których Polki uwielbiają manicure hybrydowy. Co jednak, gdy nadejdzie czas na usunięcie lakieru? Niestety, wiele kobiet wciąż wykonuje ten zabieg samodzielnie w domu, zdrapując lakier. Usuwając go w ten sposób, możesz osłabić paznokcie, skazując je na długotrwałą rekonwalescencję. Nie ryzykuj i na następny raz zapisz się do kosmetyczki na zdjęcie hybrydy, która zrobi to w sposób profesjonalny, a Ty będziesz mogła cieszyć się perfekcyjnym manicure.

2. Peeling kwasowy DIY

Peeling chemiczny może wykazywać działanie przeciwtrądzikowe, ujędrniające, ale także przeciwzmarszczkowe. Nie dziwi więc fakt, że coraz częściej uwzględniamy go w swojej beauty routine. Do domowego użytku przydadzą się dostępne na rynku gotowe kosmetyki bogate w kwasy AHA, BHA czy PHA dedykowane konkretnym potrzebom. Sprawa może się skomplikować, gdy chcemy samodzielnie przygotować preparat dla uzyskania silniejszego działania. Nieodpowiednio dobrane stężenie kwasu oraz zbyt długi czas trzymania go na skórze może przyczynić się do poparzeń. Jeśli zależy Ci na intensywnym złuszczeniu naskórka i zwiększeniu produkcji kolagenu, a przy tym zachowaniu pełnego bezpieczeństwa, skorzystaj z takiego zabiegu w gabinecie kosmetycznym lub klinice medycyny estetycznej, pod okiem eksperta.

3. Wybielanie zębów sodą oczyszczoną

Soda oczyszczona cieszy się dużym zainteresowaniem, jeśli chodzi o domowe zabiegi dla urody – oczyszcza pory, zastępuje suchy szampon, ale także wybiela zęby. Dodana do pasty do zębów podczas mycia skutecznie ściera osad nazębny. Stomatolodzy przestrzegają jednak przed taką formą rozjaśniania zębów, ponieważ wówczas może dojść do uszkodzenia szkliwa. Skutecznym i wygodnym rozwiązaniem mogą być jednak paski wybielające, w których za utlenianie przebarwień odpowiada w pełni bezpieczny dwutlenek chloru.

4. Rozjaśnianie włosów

Promienie słoneczne zapewniają delikatne rozjaśnienie włosów latem. Co jednak, jeżeli najdzie Cię ochota na zmianę koloru o innej porze roku? Do wyboru masz gotowe produkty drogeryjne lub domowe sposoby wykorzystujące miód, ocet winny albo sok z cytryny. Jeśli zależy Ci na uzyskaniu subtelnych, jasnych refleksów (zapomnij o tlenionym blondzie – czy on kiedykolwiek był modny?), lepiej poproś przyjaciółkę o kontakt do sprawdzonego fryzjera. Decydując się na rozjaśnianie na własną rękę, nie masz pewności, że równomiernie nałożysz farbę, a – co ważniejsze – precyzyjnie dobierzesz właściwe stężenie utleniacza.

5. Depilacja woskiem bikini

Skóra okolic intymnych jest bardzo delikatna i wymaga szczególnej troski, również w przypadku depilacji. Ze względu na to ryzykowne jest przeprowadzanie tego zabiegu z wykorzystaniem wosku. Trzeba bardzo uważać na utrzymanie odpowiedniej temperatury preparatu (37° C), aby nie nabawić się poparzeń. Skóra w okolicach bikini jest bardzo wrażliwa – zrywaniu woskowych plastrów może towarzyszyć nieprzyjemny ból. Aby zapewnić sobie komfort podczas domowej depilacji, sięgnij po pastę cukrową lub krem.

Podziękowania za przygotowanie artykułu dla ekspertów marki Rapid White.