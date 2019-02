Kosmetyki prosto z… kuchni

Wbrew pozorom samodzielne przygotowanie kosmetyków nie jest skomplikowane. Preparaty takie jak maseczki do twarzy i włosów, peelingi czy toniki można wykonać szybko sięgając po produkty dostępne w kuchni. Świetnie w tej roli sprawdzą się różne odmiany ryżów, kasz czy płatków zbożowych, które są niedrogie a przy tym łatwo dostępne. Takie domowe specyfiki mają też wiele zalet. Przede wszystkim są znacznie tańsze niż te kupione w drogerii. Dodatkowo mamy pewność, że są naturalne, nie testowane na zwierzętach i pozbawione konserwantów czy substancji zapachowych, które potrafią uczulać. Co ważne, możemy przygotować niewielką ilość takiego preparatu i przetestować go na małym fragmencie skóry, aby sprawdzić, czy jej nie podrażnia. Jeśli uznamy, że specyfik się nie sprawdził, strata nie będzie tak bolesna jak w przypadku zakupu dużego opakowania w sklepie. Poza tym domowe kosmetyki bazują często na bardzo smacznych składnikach, takich jak miód, jogurt czy owoce, dlatego aż trudno się oprzeć, by ich nie zjeść.

Ryż – doskonały składnik toników i maseczek

Doskonałym produktem do przygotowania domowych kosmetyków jest brązowy ryż. Z jego pomocą wykonamy tonik czy maseczkę, które nawilżą i rozświetlą skórę.

- Ryż brązowy jest jedną z najmniej przetworzonych, a co za tym idzie, najbardziej wartościowych odmian ryżu. Z ziarna usuwa się jedynie jego zewnętrzne okrywy, pozostawiając zarodek i warstwę przylegającą do nasiona, dzięki czemu zachowuje więcej składników odżywczych - podkreśla Katarzyna Świętochowska z firmy Sawex. - Aby uzyskać ryżowy tonik potrzebujemy woreczka brązowego ryżu, który wsypujemy do miseczki i zalewamy gorącą, przegotowaną wodą, tak, aby sięgała ok. 2 cm ponad poziom ryżu. Taką mieszankę odstawiamy na kilka godzin, co jakiś czas mieszając. Gdy mikstura stanie się mętna przelewamy płyn do butelki i wstawiamy do lodówki, gdzie może być przechowywany nawet do 3 dni. Takim tonikiem przemywamy twarz – regularnie stosowany zmiękcza i rozświetla skórę. Ryż brązowy może też posłużyć do przygotowania maseczki. Dwie-trzy łyżki ryżu gotujemy, a wodę z gotowania odlewamy do osobnego naczynia – przyda się do zmycia mikstury. Ugotowany ryż mieszamy z łyżką ciepłego mleka oraz łyżką miodu i mieszamy by uzyskać gładką pastę. Tak przygotowaną maseczkę nakładamy na dokładnie oczyszczoną skórę twarzy i pozostawiamy na ok. 20–30 minut. Następnie delikatnie zmywamy płatkami kosmetycznymi i wodą pozostałą po gotowaniu ryżu - dodaje specjalistka.

Płatki owsiane – ukojenie dla problematycznej skóry

Płatki owsiane znane są ze swojego korzystnego wpływu na pracę układu pokarmowego. Nie wszyscy wiedzą jednak, że z powodzeniem można je wykorzystywać do przygotowania domowych kosmetyków.

- Występujące w ziarnach owsa składniki odżywcze działają kojąco na skórę, zmiękczając ją i nawilżając. Z tego względu preparaty na bazie płatków owsianych są polecane zwłaszcza osobom, które mają skórę alergiczną czy atopową - wyjaśnia ekspertka. - Ukojeniem dla wrażliwej skóry może być samodzielnie zrobiony peeling. Aby go przygotować, wystarczy garść płatków owsianych zalać gorącą wodą i odstawić na kilka minut. Przestudzoną papkę nakładamy na skórę masując ją okrężnymi ruchami a następnie spłukujemy letnią wodą. Opcjonalnie możemy zastąpić wodę mlekiem a do mikstury dodać odrobinę miodu. Płatki owsiane sprawdzą się też jako składnik domowej maseczki. 2 łyżki kakao mieszamy z 3 łyżkami zmielonych płatków owsianych, 3 łyżkami jogurtu naturalnego i 1 łyżką miodu. Jeśli konsystencja mikstury będzie zbyt gęsta możemy rozcieńczyć ją odrobiną jogurtu lub mleka. Tak przygotowaną maseczkę pozostawiamy na skórze przez ok. 15-20 minut a następnie spłukujemy letnią wodą - podpowiada Katarzyna Świętochowska.

Kasze – sposób na złuszczenie naskórka

O ile płatki czy ryż są stosunkowo popularnymi składnikami domowych kosmetyków, o tyle po kasze sięga się znacznie rzadziej. Tymczasem ich niewielkie ziarenka wcierane w ciało delikatnie usuną stary naskórek i wygładzą skórę.

- Aby przygotować domowy peeling wystarczy rozgnieść w moździerzu lub rozdrobnić za pomocą blendera albo miksera garść kaszy jaglanej, dodać 3 łyżki oliwy i łyżkę ciepłej wody. Taką miksturą okrężnymi ruchami masujemy wilgotne ciało a następnie spłukujemy. Z kolei kasza gryczana może przynieść ukojenie naszym zmęczonym dłoniom. Niewielką ilość kaszy łączymy z odrobiną wody, sokiem z cytryny i jogurtem naturalnym i wmasowujemy w dłonie. Po kilku minutach spłukujemy. Dzięki takiemu peelingowi skóra będzie gładsza, nawilżona i delikatnie rozjaśniona - wyjaśnia ekspertka. - Przygotowując domowe kosmetyki warto pamiętać, że powstają one z naturalnych składników i w odróżnieniu od produktów z drogerii nie zawierają substancji konserwujących. Z tego względu nie mogą być długo przechowywane, gdyż stracą swoje właściwości a nawet ulegną zepsuciu. Najlepiej więc przygotowywać niewielkie ilości, które zostaną zużyte na bieżąco - podpowiada Katarzyna Świętochowska.