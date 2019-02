Najpierw zdrowe włosy

Jeśli zależy ci na jednolitym i lśniącym kolorze, najpierw zadbaj o zdrowie swoich włosów. Zabieg koloryzacji najlepiej rozpocząć od… podcięcia końcówek. Nałożenie farby na suche, zniszczone i porowate włosy nigdy nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. Kolor nigdy nie będzie jednolity, a barwnik będzie się dużo szybciej wypłukiwał. Na co dzień warto również pamiętać o odpowiedniej pielęgnacji. Używaj kosmetyków dostosowanych do rodzaju włosów oraz skóry głowy, stosuj odżywki, które zadbają o jakość włosów od zewnątrz oraz w razie potrzeby używaj masek, których starannie wyselekcjonowane składniki wnikają w głąb struktury włosów, skutecznie je odżywiając.

Wybór farby

Wybór odpowiedniego koloru może być nie lada wyzwaniem. Zwłaszcza jeśli robimy to po raz pierwszy. Na sklepowych półkach dostępna jest tak liczna ilosc odcieni, że może się wydawać, że mamy nieograniczony wybór. Jednak specjaliści polecają dobór koloru nie więcej niż dwa tony jaśniejszego albo ciemniejszego od naturalnego koloru włosów. Na każdym opakowaniu farby dla ułatwienia doboru, pokazane są przybliżone efekty koloryzacji na kilku odcieniach. Warto zatem dobrać farbę tak, aby finalnie uzyskać jak najbardziej dopasowany kolor. Włosy rozjaśniaj lub przyciemniaj stopniowo. Jeśli chcesz zostać blondynką zacznij od rozjaśniania pasemek o 2-3 tony, jeśli zaś jesteś blondynką i marzysz o ciemnym brązie – zacznij od ciemnego blondu. Przed wyborem odpowiedniego odcienia warto również zapoznać się numeracją farb, ponieważ w każdym numerze zawarte są istotne informacje na temat efektu końcowego, który uzyskamy.

Praktyczne wskazówki

Domową koloryzację warto rozpocząć od uważnego przeczytania ulotki dołączonej do opakowania oraz przeprowadzenia testu skórnego przynajmniej 24 godziny przed zabiegiem. Dodatkowo pamiętaj o tym, aby odpowiednio przygotować włosy. Przynajmniej dzień przed farbowaniem nie powinno się myć włosów, bo wydzielające się sebum, zapewni im naturalną ochronę przed agresywnym działaniem amoniaku lub innymi nośnikami pigmentu mających destrukcyjny wpływ na strukturę włosa. Przed bezpośrednim nakładaniem koloru posmaruj tłustym kremem lub wazeliną skórę wokół włosów oraz uszy, co znacznie ułatwi zmycie farby bez pozostawiania nieestetycznych plam. Następnie przygotuj odpowiednie narzędzia tj. miseczkę, grzebień i pędzel. Farbę nakładaj równomiernie na rozczesane włosy zaczynając od nasady i rozprowadzając ją na całej długości. Kolejne przedziałki rób co około 2 cm. Na końcu rozprowadź pozostałość produktu na całej długości, aby wyrównać koloryt. Farbę na włosach należy trzymać tyle czasu, ile przewidział producent, a następnie dokładnie spłukać letnią wodą.

Odpowiednia pielęgnacja po farbowaniu

Pierwszym krokiem po zmyciu farby jest nałożenie odżywki do spłukiwania, która zamknie łuski włosów po zabiegu, pozostawiając je jedwabiście gładkie i miękkie w dotyku. Jeśli chcemy zachować kolor na dłużej, pierwsze mycie warto wykonać dopiero 24 godziny po farbowaniu. Tym sposobem możemy uniknąć zbyt wczesnego wypłukiwania się barwnika. Dodatkowo pamiętaj, że każde mycie włosów farbowanych to krok do zmniejszenia żywotności koloru, dlatego warto tę czynność ograniczać np. stosując suche szampony. Pamiętaj również, że włosy pofarbowane na ciemno będą potrzebowały innych kosmetyków niż te, które były rozjaśniane. Jednak w obu przypadkach świetnie sprawdzają się produkty wpływające na regenerację włosów, które je nawilżają, odżywiają oraz uchronią przed negatywnym działaniem czynników atmosferycznych. Na rynku dostępnych jest wiele produktów do włosów, które skutecznie przedłużają trwałość koloru i pomogą cieszyć się intensywnym odcieniem na dłużej. W doborze pielęgnacji zawsze wybieraj kurację dostosowaną do rodzaju włosów. Proste włosy są zazwyczaj cienkie i delikatne oraz o wiele łatwiej się przetłuszczają, dlatego ich pielęgnacja powinna ułatwiać rozczesywanie oraz chronić przed nadmierną łamliwością. Zaś włosy kręcone mają tendencję do puszenia się, dlatego powinnyśmy postawić na odpowiednie nawilżenie.

