Wiosenny styl oparty na dopracowanych detalach

Kolekcja Modern Romance marki Greenpoint to połączenie ponadczasowych klasyków w nowoczesnym wydaniu. Ubrania stworzone z myślą o współczesnym romantyzmie. Komfortowe, wygodne, a do tego delikatne i pełne klasy. Kolekcja jest zwiastunem nadchodzącej wiosny, przemyca pastelowe barwy oraz lekkie fasony. Skupia się na podkreśleniu walorów kobiecej sylwetki przy zachowaniu maksymalnej wygody. Całość domknięta jest w minimalistycznym stylu - subtelnym i delikatnym. To, co zwraca uwagę, to detale produktów. Zdobione guziki, wiązania w formie szarfy i inne wykończenia podkreślają elegancję.

1/12 Kampania wizerunkowa kolekcji Greenpoint Modern Romance