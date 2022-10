Jesienna moda pełna wygody i trendów. STYLIZACJE

1/3 BRĄZ W ROLI GŁÓWNEJ. Ciepły płaszcz w stonowanym kolorze to podstawa stylowej garderoby, idealnie sprawdzi się jesienią oraz zimą. Pasuje zarówno do eleganckich stylizacji jaki i tych na co dzień. Do brązowego płaszcza dodaj ciepły sweter w paski z dodatkiem wełny oraz niebieskie jeansy. Całość uzupełnij ciepłymi butami z ciekawym detalem w postaci wiązania. Nie zapomnij o ciepłym szalu oraz czapce. Taki look sprawi, że będziesz wyglądać niezwykle stylowo.