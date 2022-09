Let's rock, czyli jesień w ramonesce. STYLIZACJE

Od lat kurtka typu ramoneska należy do tych pozycji w damskiej szafie, bez których nie wyobrażamy sobie życia. Można w niej chodzić przez większą część roku, a jesienią jest czymś, co można nosić codziennie - w ciepłe dni łącząc ją z letnią sukienką i botkami, a w chłodniejsze z bluzą i jeansami. Klasyczny, czarny model sprawdzi się wiele razy. Warto ją mieć, bo to jeden z tych elementów garderoby, który zawsze wygląda dobrze i nigdy nie wychodzi z mody.

