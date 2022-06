Bardzo krótka historia: STYLIZACJE z szortami

Krótkie, jeansowe spodenki to doskonała alternatywa dla letnich sukienek i spódniczek. Możesz je nosić na co dzień, ciesząc się wygodą i modną stylizacją. Takie szorty to jeden z najważniejszych elementów kobiecej garderoby w sezonie wiosna-lato: są najwygodniejsze i zdecydowanie najbardziej uniwersalne. Możesz wskoczyć w nich na rower, iść w miasto, a nawet randkę czy imprezę. Świetnie wyglądają zarówno z płaskimi trampkami, jak i sandałkami na obcasie. Możesz łączyć je z t-shirtami, topami, a nawet z marynarką kiedy robi się chłodniej. Jedno jest pewne: jeansowe szorty to pozycja obowiązkowa w każdej, letniej szafie.

