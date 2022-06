"Dobra dla Ciebie? Idealna dla siebie". Gwiazdy w II odsłonie ważnej kampanii

Kampania społeczna „Dobra dla Ciebie? Idealna dla siebie” ma na celu uświadamianie kobiet, jak ważna jest dla nich samoakceptacja. Kampania powstała we wrześniu 2021 r. To wtedy jej twórczyni Marta Banaszek zaprosiła do udziału w projekcie pierwsze ambasadorki. Udało jej się zebrać grupę 19 kobiet, reprezentujących różne środowiska, branże, a także wiek czy rozmiar. Kontynuując kampanię, chcąc poszerzać działania wokół niej, w kwietniu 2022 r. autorka zaprosiła do współpracy kolejne panie – kobiety z różnych obszarów, które zdecydowały się pokazać kobiecą siłę i wsparcie dla innych kobiet takimi, jakie są. Zobaczcie, które znane panie dołączyły do akcji.

