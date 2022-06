Letni sorbet, czyli wakacyjna beztroska w dobrym stylu

Letnia kolekcja marki Angell to modele, które sprawdzą się wiele razy, i mogą służyć wiele sezonów. Radosne, sorbetowe kolory przywodzą na myśl wakacyjną beztroskę i nieskrępowany luz. Oversize'owe, dziewczęce sukienki wykończone falbanką można nosić w dwóch opcjach: z paskiem i bez. Ciekawą propozycją są obszerne koszule do noszenia na top puszczone luźno lub do przewiązania w talii. Macie ochotę na taki kolorowy letni klimat?

