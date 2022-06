Fokus na detal: wiązane ramiączka. STYLIZACJE

W końcu lato w pełni rozkwitło! Wymieniamy jeansy na sukienki i mamy nadzieję, że nacieszymy się nimi jak najdłużej. Oversize'owe sukienki na cienkich, wiązanych ramiączkach to hit, który pozwoli zbudować niejedną, letnią stylizację. Uszyte z lekkich, przewiewnych materiałów pozwalają czuć się swobodnie w najbardziej gorące dni i wieczory. Można nosić je zarówno z klapkami, jak i butami na wyższym obcasie. Romantyczny, sielski look łatwo stworzyć, dobierając do sukienki wiklinową torebką lub koszyk. Zobaczcie propozycje stylizacji.

1/4 Letnie ubrania z wiązanymi detalami następna