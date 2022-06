Lato z klimatem: Nowa kolekcja strojów i akcesoriów kąpielowych znanej marki

Motywem przewodnim kampanii marki Sprandi na wiosnę i lato 2022 stało się hasło Take Care. Wewnętrzna równowaga, harmonia i troska przyświecają działaniom marki w ostatnich miesiącach. Chęć dbania o siebie i środowisko zainspirowała markę do stworzenia kolekcji Swim, do produkcji której wykorzystano materiały pochodzące z recyclingu. Z recyklatów wykonano elementy garderoby i akcesoria kąpielowe: jednoczęściowy kostium, kąpielówki, dwa modele obuwia oraz dodatkowe akcesoria niezbędne przy letnim wypoczynku. Zobaczcie klimatyczne zdjęcia z kampanii promującej produkty.

