Aaaby lato było modne i wygodne: Tkanina to podstawa!

Lato to czas, w którym szczególnie ważny jest noszony na ciele materiał. Im bardziej naturalne i przewiewna tkanina, tym wygodniej i bardziej komfortowo się czujemy. Rezygnacja z poliestrowych sukienek czy elastanowych koszul, które przypominają jedwab to coraz bardziej popularny trend, który zdobywa polskie ulice. Marka Flawless, specjalizująca się w basicowych ubraniach uszytych z naturalnych materiałów, przygotowała kolekcję, której warto się przyjrzeć, jeśli latem stawia się na wygodę w modnym wydaniu. Modalowe sukienki, muślinowe topy i letnie, przewiewne swetry - to jest TO!

