W harmonii z Naturą - ciekawa kolekcja i kampania polskiej marki

The Essence - kolekcja marki Moye na nowy tegoroczną wiosnę i lato - w atrakcyjny sposób łączy akcenty męskiego krawiectwa ze zmysłowymi kobiecymi sylwetkami. Proste w formie, oversize'owe nowości w połączeniu z klasycznymi ciętymi ze skosu modelami otulającymi ciało tworzą harmonijną całość. Nowa kolorystyka wprowadzona do kolekcji jest odbiciem przyrody Kojący odcień Indigo nawiązuje do wodnych głębin, Sunbeam to świetlisty jak promień słońca beż, a wielowymiarowy Stone łączy chłód z ciepłem, niczym rozgrzane skały. Kampania towarzysząca kolekcji, autorstwa Borysa Synaka, powstała z dala od miejskiego zgiełku. Malowniczo obrazuje więzi łączące The Essence ze światem natury, z której czerpie bezpośrednią inspiracje. W roli główne: Monika Karwowska.

