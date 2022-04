Wiosenne rozbudzenie w kolorze!

Marka Tatuum obchodzi tej wiosny swoje 25 urodziny. Z tej okazji powstała kolekcja specjalna Blooming. Jej głównym motywem jest rozkwitanie kolorów i wzorów, które jest kojarzone z marką od początków jej istnienia. Trzy unikatowe wzory, które stworzono specjalnie w tym celu, bazują na pełnej życia palecie kolorów: róż, pomarańcz, zieleń i błękit zostały skomponowane w nieoczywistych deseniach, które nie tylko nawiązują do historii tworzenia autorskich wzorów, ale też wybiegają w przyszłość swoimi nowoczesnymi reinterpretacjami klasycznego stylu. Marka świętuje nie tylko to, co jest i było, ale też to, co nadejdzie.

1/8 Kampania wizerunkowa kolekcji Blooming Tatuum następna