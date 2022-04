"Bo chodzi o to, żeby być sobą". Piękna Sylwia Grzeszczak w kampanii znanej marki

Hasło kampanii Deichmann „Bądź wyjątkowa” i jej dopełnienie „Bo chodzi o to, żeby być sobą” ma za zadanie zachęcać kobiety do eksponowania swojego własnego „ja”, podążania za głosem serca i niepoddawania się presji otoczenia. Do współpracy zaproszona została wokalistka, kompozytorka, autorka tekstów, a także matka i żona - Sylwia Grzeszczak. Artystka pojawia się w dwóch odsłonach reklamy – wiosennej i letniej – w których przekonuje kobiety, że bycie sobą jest dużo lepsze niż zakładanie masek i udawanie kogoś, z kim nie mamy nic wspólnego. Zobaczcie zdjęcia Sylwii.

1/3 Sylwia Grzeszczak w kampanii Deichmann wiosna/lato 2022 następna