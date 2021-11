Przez kilka sezonów ten odcień brązu nie był zbyt popularny - uchodził za trudny, postarzający i smutny. Ale moda lubi zmieniać zdanie i dziś cocoa brown jest ulubionym kolorem wszystkich it-girls. Przywodzi na myśl rozgrzewające zimą kakao i apetyczną czekoladę. Jest stylowy, a jednocześnie neutralny. Pasuje do każdego typu urody i świetnie się sprawdza zarówno w eleganckich stylizacjach, jak i strojach na co dzień, szczególnie z lekko sportowym sznytem. Taki brąz można swobodnie nosić w wersji total look lub postawić na jeden element garderoby i połączyć go z każdym kolorem, świetnie komponuje się ze zdecydowaną większością z palety.

Poźnojesienny apetyt na czekoladę. STYLIZACJE