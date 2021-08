Power white dress: 4 kobiece osobowości - 4 STYLIZACJE z białą sukienką

1/4 AKTYWNA MAMA: Dużo spraw do załatwienia na mieście? Wykorzystaj wózek i schowaj w nim sweter na ewentualne ochłodzenie. Postaw na wygodną bieliznę, biustonosz bez fiszbin to jego potrzebujesz najbardziej. Jeśli musisz nakarmić dziecko to pokochasz ten model sukienki zapinanej z przodu na guziki. W pojemnej torbie schowasz potrzebne dokumenty i nie zapominaj o komforcie Twoich stóp - wybierz buty typu sneakersy na płaskiej podeszwie. NA ZDJĘCIU: Sukienka: Patrizia Aryton, 749 zł; Sweter z lnu: Bombshe, 359 zł; Dopasowana bielizna: Samanta, biustonosz bez fiszbin 189 zł, dół 79 zł; Pojemna torba: Victorinox, 228 zł; Wygodne buty: Duffy / www.cellbes.pl, 239 zł.