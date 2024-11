Black Friday 2024. Kiedy startuje?

Black Friday w tym roku przypada na 29 listopada (najbliższy piątek). Jednak wiele marek przedłuża promocje na cały weekend lub nawet tydzień. To okazja, by kupić nowe ubrania i dodatki w obniżonych cenach. Dla wielu osób to idealna okazja, by odświeżyć garderobę. Pamiętajmy, że chwyty marketingowe stosowane w sklepach mogą skłaniać nas do impulsywnych zakupów rzeczy, których nie potrzebujemy. Jak tego uniknąć? Podpowiadamy, jak kupować na Black Friday, by nie żałować.

Black Friday 2024. Czego nie kupować?

Black Friday kusi cenami obniżonymi o 30, 50 a nawet 70 proc. Jak nie dać się ponieść emocjom, by nie wrócić do domu z torbami ubrań i dodatków, których nie potrzebujemy? Przede wszystkim pamiętać, że marketingowcom zależy na tym, byśmy kupowali pod wpływem impulsu. Często ulegamy pokusie, by kupić coś tylko dlatego, że jest tanie. To kiepska strategia.

Kompletując garderobę w ten sposób, będziemy mieć szafę wypełnioną tanimi rzeczami kiepskiej jakości. Odpuśćmy sobie kupowanie ubrań z akrylu czy poliestru. Są tanie, ale nie są dobre dla nas (nie przepuszczają powietrza, pocimy się w nich), ale również dla środowiska. Zanim kupimy cokolwiek, zastanówmy się, czy nie mamy już w szafie czegoś podobnego. Unikajmy rzeczy, które będą modne tylko przez jeden sezon. Taką rzecz zapewne założymy zaledwie kilka razy, a później przestanie nas cieszyć.

Black Friday 2024. Co kupić?

Co kupić na Black Friday 2024? Najlepiej przygotować listę ubrań i dodatków, których naprawdę potrzebujemy, które chcemy wymienić w szafie lub które uzupełnią lukę w naszej garderobie. Tak przygotowani, możemy mieć pewność, że nie opuścimy sklepu z torbami rzeczy, których kompletnie nie potrzebujemy lub które nie pasują do naszego stylu. Konkretna lista pozwoli skupić się na tym, co naprawdę będzie nam służyć.

Na wyprzedażach najlepiej kupować klasyczne ubrania i dodatki dobrej jakości. Polecamy ubrania z bawełny, wełny, kaszmiru, jedwabiu czy lnu oraz dodatki ze skóry naturalnej. Te naturalne materiały nie tylko dobrze wyglądają, ale też są przyjazne dla naszej skóry. Przed zakupem, koniecznie sprawdźmy metkę, by upewnić się, co do składu materiału.