Jennifer Lopez na premierze filmu "Wicked"

Jennifer Lopez wzięła udział w premierze filmu "Wicked" z Arianą Grande i Cynthią Erivo w rolach głównych. "Wicked" to ekranizacja musicalu o tym samym tytule. Oficjalna premiera filmu miała miejsce w miniony weekend w Los Angeles, lecz obraz trafi do kin dopiero 20 listopada. Już teraz mówi się, że spektakularna produkcja to nie tylko pewniak frekwencyjny, ale także oskarowy.

Na specjalnym pokazie w Los Angeles nie zabrakło Jennifer Lopez. Autorem oszałamiającej kreacji gwiazdy jest libański projektant mody Zuhair Murad. 55-latka, która prywatnie przechodzi rozstanie z mężem Benem Affleckiem, zawodowo wciąż zajmuje topowe miejsce. Zobaczcie, jak pięknie wyglądała.

Kreacja Jennifer Lopez

Jennifer Lopez miała na sobie wyciętą, błyszczącą kreację, która przykuwała uwagę. Suknia była cała wyszywana koralikami, cekinami i kryształkami w kolorach złota, beżu i srebra. Gwiazda lśniła w błyskach fleszy. Stylizację dopełniła torebka typu kopertówka oraz sandały na obcasach. Do tego upięte włosy i efektowny makijaż. Całość prezentowała się obłędnie.