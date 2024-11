Kim Kardashian w naszyjniku księżnej Diany

Kim Kardashian lubi przyciągać uwagę wyglądem, co chętnie robi sięgając po eksponujące ciało kreacje. Zdarza się jej również sięgać po kultowe kreacje innych znanych osobistości. Ma już na swoim koncie występ w tzw. „naked dress” Marilyn Monroe. W jej garderobie znajdują się również rzeczy należące m.in. do Michaela Jacksona i Janet Jackson. Teraz sięgnęła po element garderoby innej ikony mody, czyli księżnej Diany.

Kim Kardashian pojawiła się na gali LACMA Art+Film w Los Angeles ubrana w białą, odsłaniającą dekolt suknię. Kreację dopełniła spektakularna biżuteria, którą stanowił Attallah Cross, czyli słynny ametystowy naszyjnik, który należał niegdyś do księżnej Diany. Celebrytka nabyła go na początku 2023 roku w licytacji. Zapłaciła za niego prawie 164 tys. funtów, czyli ówczesną równowartość ponad 880 tys. zł, przebijając tym samym wszystkie pozostałe oferty.

Attallah Cross, ametystowy krzyż księżnej Diany

„The Attallah Cross” to naszyjnik w kształcie krzyża, wysadzany ametystami i diamentami. Został stworzony w latach 20. XX wieku przez znanego jubilera Garrarda. Nigdy nie był własnością księżnej Diany, lecz jej przyjaciela biznesmena Naima Attallaha, który w latach 80. wypożyczał go księżnej na różne wydarzenia. Najsłynniejsza stylizacja księżnej Diany z ametystowym krzyżem to aksamitna fioletowa suknia Catherine Walker, którą zdobił Attallah Cross powieszony na długim sznurze pereł.