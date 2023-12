Nowy Rok zbliża się nieubłaganie. Ten dzień to doskonała okazja do tego, by zakończyć go w pięknym stylu. Nie ważne czy idziemy na huczną imprezę, czy domówkę w gronie najbliższych, warto tego dnia postawić na wyjątkową kreację. Z tej okazji przygotowałyśmy przegląd najmodniejszych kreacji, w które możesz ubrać się na ten wieczór.

Sukienka na sylwestra 2023/2024 - najmodniejsze wzory i fasony

Idealna sukienka na sylwestrową noc, powinna być przede wszystkim dopasowana do naszej figury. Warto też by była wygodna, ponieważ spędzimy w niej całą noc. Jeśli dopiero szukasz takiej kreacji, należy zadać sobie pytanie, jakiej długości chcemy kreację. Uniwersalnym modelem dla większości kobiet może być rozkloszowana sukienka o długości midi.

W wielu sieciówkach znajdziemy całą masę modeli. Dopasowane mini lub oversizowe maxi to tylko część propozycji serwowanych nam przez sklepy odzieżowe. Warto również zwrócić uwagę na kolor sukienki. Wybierzmy taki odcień, który będzie pasować do naszej karnacji oraz dodatków. Jeśli jednak nie wiesz, jaki wybrać, postaw na klasyczną czerń.

Sukienka na sylwestra 2023/2024 - błyszcząca kreacja na imprezę

W wielu sklepach znajdziemy błyszczące sukienki na sylwestra. Połyskliwa tkanina doskonale sprawdzi się tego dnia. Sukienka cekinowa lub wyszywana błyszczącą nitką będzie hitem niejednej imprezy. Jeśli jednak nie chcesz świecić się jak kula dyskotekowa, warto do swojej stylizacji dodać czarną marynarkę oversize. Taki element sprawi, że suknia nie będzie rzucać się aż tak bardzo w oczy.

Sukienka na sylwestra 2023/2024 - bieliźniany model

Jeśli błysk i cekiny nie są w twoim klimacie, koniecznie postaw na sukienkę w stylu bieliźnianym. Kreacja wykonana z jedwabiu lub lejącej się tkaniny wykończona delikatną koronką będzie strzałem w dziesiątkę. Tego typu sukienki najczęściej występują w różnych długościach, dlatego każdy z pewnością znajdzie coś dla siebie. W taki model można zaopatrzyć się na wyprzedaży już za 100 złotych. Bieliźniana sukienka to nie tylko idealny element stroju na imprezę sylwestrową. Taki model można nosić także latem.

Sukienka na sylwestra 2023/2024 - klasyczny czarny model

Klasyczna mała czarna to sukienka, którą znajdziemy w szafie każdej kobiety. Jeśli jednak jakimś cudem jej nie macie, możecie zaopatrzyć się w nią w każdej sieciówce. Ten tradycyjny model występuje w wielu długościach oraz krojach. Warto przejrzeć ofertę sieciówek i wybrać ten, który najbardziej pasuje do naszej figury. Do takiej ponadczasowej sukienki pasuje wiele różnych dodatków. Może być to błyszcząca torebka lub naszyjnik z ciekawym wisiorkiem.