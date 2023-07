Ikea Tote Bag, czyli projekt Balenciaga inspirowany… torbą z Ikei

Torebki Balenciaga, podobnie jak inne elementy garderoby tej kontrowersyjnej marki, od dawna budzą wiele emocji wśród konsumentów i natychmiast przykuwają uwagę. Nieszablonowe kroje, szalone wzornictwo, nietypowe inspiracje – to właśnie podstawowe wyróżniki projektów francuskiego domu mody. Ikea Tote Bag, która w asortymencie marki pojawiła się w 2017 roku, według miłośników mody przebiła wszystkie poprzednie torebki Balenciaga. Jej design łudząco przypomina znaną każdemu niebieską torbę na zakupy Frakta dostępną w sieci sklepów Ikea. Tak, mowa o torbie, która czeka na klientów przy kasach, oferując mnóstwo miejsca na zakupione produkty. Nikomu chyba nie trzeba jej przedstawiać – każdy, kto choć raz w życiu odwiedził znany skandynawski sklep, na pewno miał okazję ją zobaczyć lub zabrać ze sobą do domu. Projektant postanowił zainspirować się popularną torbą zakupową z Ikei i tchnąć „nieco” jej ducha do swojego nowego projektu. Balenciaga Ikea Bag to jedno z tych akcesoriów, obok których nie da się przejść obojętnie.

Balenciaga Ikea Bag tylko „odrobinę” droższa od plastikowej Frakty

Widząc po raz pierwszy projekt Balenciaga i jednocześnie nie znając marki, można pomylić ją z najzwyklejszą torbą zakupową sieci skandynawskich sklepów. Różnica polega jednak nie tylko na jej pochodzeniu, ale i na cenie, która może naprawdę zaskoczyć. Ile trzeba wydać, aby móc uzupełnić swoją stylizację unikatowym modelem Tote Bag Ikea od Balenciaga? Koszt tej kontrowersyjnej torebki to jedyne… 2145 dolarów, czyli prawie 9 tysięcy złotych, podczas gdy cena popularnej plastikowej torby Frakta wynosi 5 złotych! Francuska marka z pewnością zyskała dzięki swojemu projektowi popularność i zwróciła na siebie wzrok klientów z całego świata. Ilu z nich zdecydowało się na zakup „luksusowej podróbki” torby zakupowej? Tego nikt nie jest w stanie stwierdzić… A skąd pomysł na tak kontrowersyjny projekt, przywodzący na myśl budżetowe, plastikowe rozwiązanie znane ludziom od lat? Odpowiedź jest prosta – miejski, streetwearowy klimat od dawna stanowi jedną z największych inspiracji wielkich domów mody. Kultowa torba zakupowa Ikei przywodzi w końcu na myśl codzienne, uliczne życie.

Arena Extra-Large Shopper Tote Bag a torba z Ikei: podobieństwa i różnice

Między Arena Extra-Large Shopper Tote Bag a słynną torbą zakupową znaną klientom popularnej szwedzkiej sieci występuje wiele różnic, mimo których są do siebie łudząco podobne. To nie tylko wspomniana już cena torebki Balenciaga, ale i materiał, z którego ją wykonano. Materiał, z którego została wykonana Ikea Tote Bag to prawdziwa skóra licowa, nad którą pracują najlepsi rzemieślnicy z włoskich pracowni. Torba na zakupy z Ikei to natomiast w 100% plastikowy wyrób. Kolejna różnica między budzącą zarówno zachwyt, jak i kontrowersje torebką francuskiego domu mody, a tanim zakupowym wariantem to obecność zamka, którego druga z nich oczywiście nie posiada. Podobieństw jest jednak więcej niż różnic – obie torby mają taki sam kształt, szerokie boki i solidne podwójne uchwyty. Są one równie duże i pojemne – w skórzanej propozycji Balenciaga z powodzeniem zmieścimy tyle samo akcesoriów, co w torbie na zakupy Frakta. Jeden i drugi wariant od razu przykuwa wzrok swoim intensywnym, głębokim odcieniem koloru niebieskiego oraz delikatnym połyskiem. A co z trwałością? Klienci sklepów Ikea mogą z pewnością potwierdzić niezniszczalność tej torby zakupowej. Nie wiadomo jednak, jak ma się kwestia wytrzymałości Ikea Tote Bag. Jedno jest pewne – ze względu na tak wysoką cenę jej użytkownicy powinni obchodzić się z nią dużo ostrożniej niż z jej plastikową „siostrą”!

Co na to Ikea?

Wielu fanów i klientów domu mody Balenciaga zastanawiało się, jak na projekt zareagowała sama Ikea. Okazuje się, że skandynawska sieć sklepów cieszy się, że stała się inspiracją dla projektantów mody i pomogła w stworzeniu tak popularnej torebki. Tote Bag Ikea budzi w końcu wiele emocji – Ikea uznaje to jednak za komplement i w najmniejszym stopniu nie krytykuje inspiracji swoim produktem. Wielokrotnie padły również słowa, że sieci schlebia podobieństwo projektu popularnego domu mody do swojej kultowej Frakty. Zdaniem marki Ikea nie istnieje drugi tak uniwersalny artykuł, jak ich duża niebieska torba. Projektanci z Ikea Creative Hub zaprosili do współpracy Andersa Kylberga, zajmującego się fotografowaniem mody – stworzył on ujęcia torby zakupowej Ikei w taki sposób, aby nie różniły się ona niemal w najmniejszym stopniu od zdjęć modelu Arena Extra-Large Shopper Tote Bag na stronie francuskiej marki. Ikea opublikowała również zabawny opis swojej plastikowej torby, porównujący ją do projektu podobnej torby Balenciaga.

