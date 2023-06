Figura typu jabłko – krótka charakterystyka

Należy pamiętać, że ile kobiet, tyle tak naprawdę typów figury. Aby jednak uprościć zadanie doboru stylizacji idealnie uwypuklających największe zalety danej sylwetki, projektanci stworzyli kilka podstawowych typów, które ułatwiają charakterystykę. Jednym z nich jest figura jabłko. Kobiety reprezentujące ten typ cechuje wystający brzuch, brak wyraźnie zaznaczonej talii, dość duży biust i szczupłe nogi. To właśnie te ostatnie stanowią bardzo silny atut, który warto eksponować. W zależności od konkretnego przypadku, uda mogą mieć większy obwód i być pełniejsze lub smukłe. Uwagę przyciągają zgrabne łydki.

Sukienki dla figury jabłko – które fasony będą najlepsze?

Sylwetka jabłko bardzo korzystnie prezentuje się w fasonach na kształt literki „A”. Tego typu sukienki mają rozkloszowany dół, który odwraca uwagę od wystającego brzucha. Inną propozycją, która będzie odpowiednia dla pań o tym typie sylwetki, jest sukienka podkreślająca talię, a nawet pomagająca uzyskać ją w tych przypadkach, gdy na próżno szukać naturalnego zwężenia ciała w tym miejscu. Przejrzyj modele sukienek dostępne w sklepie internetowym https://www.51015kids.eu/kobieta/ubrania/sukienki.

Figura jabłko – jak się ubierać?

Sylwetka jabłko wyśmienicie prezentuje się w dopasowanych spodniach. Wszelkiego typu legginsy, jeansy slim fit czy cygaretki będą więc odpowiednie. W parze z obcisłym dołem powinna iść o wiele luźniejsza góra, dzięki której można zamaskować ewentualne mankamenty, na przykład zbyt duży brzuszek, obfite biodra czy duży biust. W tym celu dobrze jest mieć w szafie białą klasyczną koszulę oversize czy bluzkę z lejącego się materiału. Panie, które uważają, że mają stosunkowo krótką szyję, mogą pokusić się o wybór góry z dekoltem w kształcie literki „V”, która optycznie ją wydłuży. Dla kobiet o figurze jabłka idealnie sprawdzają się też spodnie z wysokim stanem, które pozwalają wizualnie wyszczuplić i spłaszczyć wystający brzuch. Do tego nada się nieco dłuższy sweterek czy bawełniana bluzka.

Jakie jeszcze elementy garderoby pozwolą wyeksponować atuty sylwetki typu jabłko?

Dla kobiet o szczupłych nogach świetnym wyborem będzie jasny dół i ciemniejsza góra. W ten sposób można zamaskować nieco obfitsze kształty powyżej linii pasa i przyciągnąć spojrzenia w te partie ciała, które prezentują się perfekcyjnie. Dla tych kobiet, którym zależy na wizualnym wysmukleniu sylwetki, producenci przygotowali bluzki i koszule w prążki. Sprawiają one, że figura wydaje się „wyciągnięta” do góry, a przez to lżejsza i szczuplejsza. Jeżeli jesteś dumna ze swojego dekoltu i chcesz przyciągnąć spojrzenia w jego rejon, możesz wybrać górę z większym wycięciem i założyć do niej kaskadowo opadający naszyjnik złożony z wielu elementów. Inną opcją jest wybór bluzki z dekoracyjnym haftem, koronką czy nadrukiem w okolicy klatki piersiowej.

Podsumowując, kobiety z sylwetką typu jabłko mają wiele możliwości dopasowania codziennego stroju w taki sposób, aby odwrócić uwagę od potencjalnie problematycznych rejonów, a wyeksponować atuty sylwetki.