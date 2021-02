W kolekcji Stay Pretty In Casual znajdziemy wygodne i miękkie tuniki, bluzy oraz dresy w pastelowych kolorach. Nowoczesne rozwiązania konstrukcyjne, w połączeniu z najwyższej jakości dzianiną, pozwoliły stworzyć marce Pretty One kolekcję wielofunkcyjnych ubrań. Sprawdzą się podczas pracy w trybie home office lub jako uzupełnienie codziennych, bardziej biurowych stylizacji. Zobaczcie, jak to wygląda na zdjęciach z kampanii wizerunkowej.

