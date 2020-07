Wśród światowych aktorek, piosenkarek i celebrytek niekwestionowaną ikoną mody jest Amal Clooney. Wielka miłość George'a Clooneya, od kilku lat jego żona. Znana na całym świecie jako prawnik zajmująca się prawami człowieka stworzyła najlepszą garderobę, która łączy w sobie zabawę i profesjonalizm. Przyjaźni się z najlepszymi projektantami, ma dostęp do najbardziej efektownych dzieł, zanim trafią do sklepów, i we wszystkim wygląda absolutnie oszałamiająco. Niezależnie od tego, czy sięga po codzienną parę dżinsów, czy też wybiera klasyczną sukienkę, zawsze nas inspiruje i wzbudza zachwyt.

