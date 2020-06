Miss USA 2012 i Miss Universe 2012 Olivia Culpo to jedna z najbardziej rozpoznawalnych influencerek modowych w USA i osobowość medialna. Ma prawie 5 mln followersów na Instagramie co w dzisiejszych czasach oznacza, że jej osoba wzbudza ogromne zainteresowanie. Przez jakiś czas spotykała się z muzykiem Nickiem Jonasem, wystąpiła też w jego clipie do utworu Jealous. Olivia jest też modelką i ma doskonałe wyczucie stylu. Z tak oszałamiającą urodą może sobie pozwolić na stylizacje bardzo kobiece lub unisex i w każdym wydaniu wygląda rewelacyjnie. Lubi biel, czerń i barwy nude, a od czasu do czasu stawia na soczystą czerwień. Zdarza jej się zaszaleć z trendami i założyć coś co ukrywa jej świetną sylwetkę np. szerokie spodnie pumpy czy oversize'ową marynarkę czy sukienkę.

