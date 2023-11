Niektóre kobiety szykują sobie na powrót ze szpitala ubranie sprzed ciąży. W końcu urodzą dziecko, więc stare ubrania powinny pasować. Czeka je jednak wielkie zaskoczenie. Jakie jeszcze niespodzianki czekają po urodzeniu dziecka?

Naprawdę obfite krwawienie

Nie bez powodu podpaski poporodowe są naprawdę ogromne. To zupełnie normalne, że w czasie połogu się krwawi. A oczyszczanie się macicy i gojenie ran zaczyna się zaraz po urodzeniu łożyska. To bardzo indywidualna kwestia, jak obficie i jak długo kobieta będzie krwawić, ale trzeba się nastawić na to, że w pierwszych dniach normą jest dość obfite krwawienie. Dopóki nie czuje się brzydkiego zapachu lub nie widać dużych skrzepów na podpasce – wszystko jest w normie.

Reklama

Brzuch wcale się nie zmniejsza

Kiedy urodzi się dziecko, kobiecy brzuch nadal wygląda, jakby kobieta była w ciąży. Dzieje się tak, ponieważ macica wciąż jeszcze jest mocno powiększona do rozmiarów, które pomieszczą noworodka. Powrót do swojej zwyczajowej, małej postaci zajmie macicy trochę czasu. A jej obkurczanie czasami bywa bolesne. Pomaga na to karmienie piersią, ale wtedy też można czuć częściej skurcze zmniejszającej się macicy. To wszystko jest normalne, warto jednak wziąć do szpitala ubrania ciążowe, a nie ciasne jeansy sprzed ciąży.

Skurcze obkurczającej się macicy

Reklama

To dość dziwne i czasami nieprzyjemne uczucie. Macica, która urosła przez ostatnie 9 miesięcy teraz musi wrócić do swojego rozmiaru (czyli od piłki lekarskiej do mniej więcej wielkości pięści). To potrwa. Podczas karmienia piersią możesz najczęściej czuć skurcze, ponieważ hormony, które wtedy się wytwarzają sprzyjają też obkurczaniu się macicy. Nieprzyjemne uczucie szybko mija, ale w skrajnych wypadkach można się wesprzeć środkiem przeciwbólowym. Co ciekawe kobiety, które urodziły kolejne dziecko czują skurcze zmniejszającej się macicy dużo silniej.

Bezowocne wizyty w toalecie

Pierwsza wizyta w toalecie po porodzie to duże przeżycie. Tym bardziej jeśli chodzi o wypróżnienie. Może być to trudnym zadaniem nie tylko ze względu na opory kobiety przed naruszeniem wrażliwych jeszcze rejonów ciała, ale także dlatego, że wracające na miejsce narządy wewnętrzne nie sprzyjają prawidłowej pracy jelit. Pomagaj sobie stołeczkiem pod nogami, butelką z wodą, głębokim oddychaniem i dietą bogatą w błonnik.

Zmiany w piersiach

Wraz z oddzieleniem się łożyska, rusza w organizmie kobiety produkcja mleka. W idealnej sytuacji dziecko przystawiane jest do piersi zaraz po urodzeniu i tym samym daje też znak przysadce mózgowej do rozkręcania tej produkcji. Piersi startują z wytwarzaniem mleka. A zanim w pełni i ty, i one zrozumiecie jak działają, możliwe są niespodziewane wycieki, obrzęki i znaczne powiększenie rozmiaru. Dlatego warto jeszcze przed porodem dowiedzieć się jak najwięcej o laktacji.

Skrajne zmęczenie i skrajne emocje

W ciele kobiety, która właśnie urodziła dziecko szaleją hormony. Dzieje się naprawdę wiele. Wiele też dzieje się poza tym ciałem. Nowy człowiek, za którego jest się odpowiedzialną. Dlatego to nic dziwnego, że czuje się skrajne emocje: przerażenie i ekstremalną radość. Na przemian się śmieje i płacze, rozczula i boi. Trudne jest także pierwsze doświadczenie ogromnego zmęczenia. I chociaż wszystkie te emocje są normalne po porodzie, warto zachować czujność, czy u kobiety nie rozwija się depresja poporodowa. W takim przypadku niezbędna jest specjalistyczna pomoc.