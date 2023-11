Kiedy odwiedzasz świeżo upieczoną mamę pamiętaj o tych zasadach, by sprawić jej radość, a nie być kłopotem. Czas połogu to wyjątkowo wrażliwy moment dla każdej kobiety. Całe życie rodzinne staje na głowie, warto być zatem w tym czasie wsparciem.

Upewnij się czy rodzina w ogóle chce mieć gości

To oczywiste, że każdy chce poznać nowego członka rodziny. To duże wydarzenie i po długich miesiącach oczekiwania, wreszcie mały człowiek jest na świecie. To jednak przede wszystkim wielka chwila dla nowej rodziny. Ich świat zupełnie się zmienił, a mama może jeszcze wciąż dochodzić do siebie po porodzie. To nic osobistego, po prostu nie zawsze może być dobry moment na odwiedziny. Dlatego nigdy nie przychodź bez zapowiedzi i zawsze pytaj, czy to dobry moment na odwiedziny. Nie dzwoń też tego samego dnia po powrocie ze szpitala.

Nie oczekuj gościny

A kiedy już będziesz w domu świeżo powiększonej rodziny absolutnie nie oczekuj gościny. Specjalne sprzątanie, pieczenie czy nawet wyskoczenie do sklepu po ciasto, parzenie ulubionej herbatki, to ostatnie na co mają ochotę młodzi rodzice i do czego mają głowę. Niech wizyta nie będzie dodatkowym kłopotem. To ty możesz przynieść ciasto i zaparzyć kawę dla wszystkich.

Przynieś ciepły posiłek

Zamiast oczekiwania na poczęstunek lepiej po prostu przynieś własny. I nie tylko ciasto do ewentualnej kawy, ale np. obiad, który rodzice będą mogli potem odgrzać albo kilka słoików zawekowanej zupy. Oczywiście, jeśli wiesz, co lubi jeść dana rodzina. W chaosie nauki życia z noworodkiem często rodzicom brakuje energii i kreatywności do ogarnięcia posiłków. Domowy obiad, którego nie muszą sami robić, to piękny gest. Upewnij się tylko czy rodzina lubi, to co chcesz przynieść.

Zrób małe zakupy

Kiedy już zadzwonisz z pytaniem, czy możesz wpaść w odwiedziny, zapytaj czy nie zrobić po drodze drobnych zakupów. Rodzicom może być trudno wyrwać się nawet na moment albo zapomnieli o czymś ważnym. To drobny gest, który będzie realnym odciążeniem w czasie połogu.

Przeładuj zmywarkę/ pozmywaj

Oczywiście nikt nie mówi o robieniu generalnych porządków dla danej rodziny. Jednak ogarnięcie zmywarki, złożenie prania, to kolejne drobne gesty, które będą chwilowym wytchnieniem. Pomogą też rodzinie, która zajęta jest noszeniem i karmieniem noworodka odzyskać równowagę. Możesz też zaproponować wyprowadzenie psa lub zapytać o inną rzecz, która odciążyłaby młodych rodziców.

Ponoś dziecko, by mama mogła wziąć prysznic lub się wyspać

Dziecko to nie zabawka. Choć przyjemnie byłoby móc kołysać słodkie maleństwo, podczas gdy mama wypełnia obowiązki domowe, to pomoc w drugą stronę jest lepsza. Mama niech zajmuje się dzieckiem, a bliski niech pomoże w ogarnianiu domu. Dopiero kiedy te obszary będą zaspokojone, zaproponuj mamie przejęcie dziecka, żeby czy ona sama, czy oboje rodziców mogło odpocząć.