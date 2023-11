W dniu Wszystkich Świętych uczcijmy pamięć o dzieciach utraconych, odwiedzając Grób Dziecka Utraconego. To specjalne miejsce pamięci, które coraz częściej pojawia się na mapach cmentarzy w Polsce.

Czym jest Grób Dziecka Utraconego?

To grób, w którym można pochować dzieci zmarłe w wyniku poronienia. To również miejsce, w którym w symboliczny sposób można uczcić pamięć takiego dziecka, oddać się modlitwie czy refleksji. Wokół tego miejsca gromadzą się rodzice, którym wspólna obecność daje siłę i wsparcie do przetrwania trudnego czasu. Nikt bowiem nie zrozumie rozpaczy osoby, która przeżyła tragedię, niż inni rodzice w podobnej sytuacji. Ponieważ do poronień dochodzi na różnych etapach ciąży, czasami Grób Dziecka Utraconego pełni miejsce bardzo symboliczne, dla tych rodzin, które nie miały szansy na pochówek.

Kto może być pochowany w Grobie Dziecka Utraconego?

Wielu rodziców nie ma świadomości, jakie prawa przysługują im po poronieniu. Nie zdają sobie sprawy, że istnieje możliwość pochowania utraconego dziecka, a nawet wystąpienie o zasiłek pogrzebowy – pod warunkiem, że znana jest płeć dziecka.

Do pochówku w Grobie Dziecka Utraconego niezbędna jest karta zgonu, którą rodzice mogą otrzymać w szpitalu. Choć nie jest to łatwe, prośbę o kartę zgonu lub badania genetyczne należy zgłaszać w trakcie hospitalizacji. Wrażliwy personel szpitalny sam powinien przedstawić możliwe opcje. Groby Dziecka Utraconego znajdują się w wielu miejscowościach w Polsce. Począwszy od warszawskich Powązek, po małe wioski w całym kraju. To miejsce pamięci dla wielu osób odwiedzających cmentarze 1 listopada jest ważnym punktem podczas obecnej tego dnia zadumy.

Gdzie w Polsce można znaleźć Groby Dziecka Utraconego?

Dla rodzin, które straciły ciążę dodatkowym trudem jest bagatelizacja tematu i ich cierpienia. Wspólne odwiedziny Grobu Dziecka Nienarodzonego, wspominanie, wysłuchanie rodziców, czy po prostu pobycie w ciszy to duża pociecha. Informacja o takim miejscu pamięci może być też pomocą dla bliskiej osoby, która właśnie przechodzi lub przeszła poronienie.

Listę miejsc, w których można pochować straconego dziecko, znaleźć można na stronie poronilam.pl.