Podpatruj, kto może! Zoom na styl Sienny Miller

Na Netfliksie pojawił się niedawno nowy serial z udziałem Sienny Miller – „Anatomia skandalu”. W tym roku magazyn "Vanity Fair" zaliczył aktorkę do grona najlepiej ubranych kobiet na świecie, ale nie jest to nic nowego ponieważ Sienna odkąd pojawiła się w show-biznesie, jest zaliczana do tego właśnie grona. Gwiazda zasłynęła z wyjątkowego zamiłowania do hippisowskiego stylu boho i często określano ją mianem "królowej boho". Dziś częściej wybiera spodnie niż sukienki, a także koszule i płaszcze. Do dawnego stylu wprowadziła też elementy inspirowane męską szafą i minimalizmem. Warto się nią inspirować!

