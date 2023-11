Słuchanie audiobooków może być idealnym zajęciem na czas choroby dziecka. Nie wymaga żadnej aktywności i nawet gorączkujący maluch może śledzić losy bohaterów. Nie męczy też wzroku i jest wytchnieniem od czasu przed ekranem. Słuchany na słuchawkach daje też chwilę odpoczynku rodzicowi.

Audiobooki dla małych dzieci

„Kicia kocia” (cała seria)

„Pędrak i petrine”

„Przygody Kota Filemona”

Przedszkolaki to chyba najwięksi fani i fanki słuchowisk. Nie potrafią jeszcze samodzielnie czytać, a ulubionych historii mogliby słuchać w kółko. I wiedzą, jak to zrobić, naciskając jeden przycisk.

Audiobooki dlaprzedszkolaków

„Dzieci z Bullerbyn”

„Kocia Szajka”

„Charlie i fabryka czekolady”

„Basia” (cała seria)

„Malina cud dziewczyna”

Uczniowie klas młodszych to często już wyrobieni czytelnicy. Mają swoje ulubione historie i gatunki a czasami naprawdę duże wymagania, co do słuchanej opowieści.

Audiobooki dla szkolniaków

„Harry Potter”

„Kroniki Archeo”

„Tajemnicza wyspa”

„Emi i tajny klub superdziewczyn”

„Muminki”

Jeszcze niedawno dostęp do audiobooków i słuchowisk był ograniczony do nośników CD. Teraz, dzięki dostępowi do platform internetowych, słuchać możemy w dowolnym miejscu, w którym mamy dostęp do internetu. Dziecko może wybierać samo z obszernej biblioteki nagrań, a w zamian dostanie nie tylko rozrywkę, ale też świetne interpretacje tekstów czołówki polskich aktorów.