Bez masek

Bardzo często dzieci nie widzą dobrze przez maski, co nie tylko utrudnia pracę na lekcji, ale też zmniejsza bezpieczeństwo podczas całego dnia w szkole. Dodatkowo kilka godzin w masce na buzi może doprowadzić do wysypki lub po prostu rozpraszać. Zamaskowane dziecko trudniej też poznać, co utrudnia pracę osobom dbającym o bezpieczeństwo na przerwach.

Bez farby na twarzy

Reklama

Malowanie twarzy na Halloween, to prosty pomysł na przebranie, ale na zabawę, a nie dzień w szkole. Farba może wywołać niespodziewaną reakcję alergiczną. Wyobraź też sobie jak będzie malunek wyglądał po kilku gonitwach na korytarzu? Zepsute przebranie gotowe. W końcu farbka do twarzy może pobrudzić nie tylko przybory szkolne, ale też ubranie innego dziecka. Lepiej uniknąć afer.

Reklama

Pusta buzia

Reklama

Przebranie na Halloween, które wymaga trzymania czegoś w buzi (np. dziecięcy smoczek, sztuczne zęby) to również potencjalne zagrożenie dla zdrowia. Łatwo może dojść do zakrztuszenia czy uszkodzenia jamy ustnej lub zębów. Dodatkowo wielokrotne wkładanie do buzi akcesoriów do przebrania jest bardzo niehigieniczne.

Żadnych mieczy i brodni

Ta zasada nie zdziwi nikogo, kto choć raz widział szkolny korytarz w czasie przerwy. Miecze, nawet zabawkowe jako element stroju na Halloween, w tak intensywnym tłumie, sprawiają realne zagrożenie. Dodatkowo łatwo rozpraszają uwagę w czasie lekcji i są pokusą do nieustannych walk. Tę zasadę warto zastosować również do innych niebezpiecznych akcesoriów.

Strój nie krępujący ruchów

W sklepach znaleźć można mnóstwo niesamowitych strojów, a i dziecięca wyobraźnia nie zna granic. Warto jednak pamiętać, by dziecięcy pomysł na strój nie stała na drodze codziennym wyzwaniom i dniu w szkole. Jak chociażby wygodne siedzenie w ławce i swobodne trzymanie przyborów szkolnych.

Nic bardzo strasznego

W Halloween chodzi o strach, ale przecież nie każdy lubi się bać. Dlatego warto wziąć pod uwagę chociażby dzieci z młodszych klas, które mogą naprawdę mocno się przestraszyć kolegi w stroju ociekającym krwią. Dobra zabawa jest wtedy, gdy bawią się wszyscy.