Meduza

Do zrobienia tego stroju potrzebny jest gładki lub przezroczysty parasol, dużo bibuły i taśma dwustronna. Bibułę tniesz na długie kolorowe paski i przyklejasz dookoła krawędzi parasola. Meduza może być jednokolorowa, w kolorach tęczy, można dokleić oczka. Ten kostium halloween robi się szybko, a dziecko musi ubrać tylko strój kolorystycznie pasujący do meduzy – parasola.

Kawałek pizzy

Wracając z pracy kup duży brystol w kolorze spodu od pizzy oraz kilka w kolorze potencjalnych dodatków. W domu wytnij z niego wielki trójkąt, odpowiedni do wzrostu dziecka. Narysujcie wraz z dzieckiem i wytnijcie dodatki, które chcecie mieć na swojej pizzy. Może kogoś przestraszy pizza z ananasem? Dodatki możecie też wydrukować lub wyciąć z gazet. Przyklejcie do spodu pizzy. Dziecko może się ubrać na biało – jako talerz lub w kolorze ciasta. Wielki kawałek przyczep do ramion dziecka sznurkami.

Winogrona z balonów

Uda Ci się zdobyć fioletowe lub jasno zielone balony? Super, to w zasadzie wszystko czego potrzebujesz do tego stroju. Dziecko jest łodyżką, a balony przyczepione taśmą dwustronną poniżej rąk tworzą kiść. Balony można nadmuchać w różnej wielkości, a wolne ręce ozdobić wyciętymi z kartonu liśćmi.

Kropelki deszczu

To propozycja dla osób, które mają ciut więcej czasu. Potrzebne będą: kapelusz z dużym rondem lub parasolka, wata, taśma dwustronna, papier techniczny w kolorze kropelek, niebieski lub szary sznurek lub mulinę. Kapelusz lub parasolkę obklejamy watą, która ma przybrać kształt chmurki. Z papieru wycinamy kropelki w wybranych kolorach. Przyczepiamy je do sznurka. Ten przyklejamy wokół ronda kapelusza, by utworzyć wzór spadającego deszczu. Dziecko może być ubrane w niebieski strój lub w kalosze i kurtkę przeciwdeszczową.

Klocek lego

Istnieje duża szansa, że masz w domu karton. Jeśli nie, zgarnij jakiś z osiedlowego sklepu. W sześcianie wycinasz dziury na ręce i głowę dziecka (dół może być po prostu otwartym bokiem). Całość albo malujesz, albo obklejasz jednokolorowym papierem. Jeżeli Twój klocek to kwadrat rysujesz cztery kółka, jeżeli prostokąt sześć. Dziecko ubiera się pod kolor klocka.