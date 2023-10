Wycinana lalka

Pamiętasz je pewnie ze swojego dzieciństwa. Laleczki wycinane z papieru. Teraz powstanie wersja XXL. Z dużego brystolu wytnij kształt papierowej sukienki lalki – może być schematycznie. Krawędzie obrysuj czarnym markerem, a środek dziecko może dowolnie ozdobić. Nie zapomnij o paskach papieru, którymi strój trzyma się na lalce – dziecku.

Złodziej

Szybka akcja: czarne spodnie, bluzka w czarno-białe paski. Gładka czapka na głowę, maska na oczy z czarnego papieru i gotowe. Przyda się jeszcze latarka i może worek (może być taki na śmieci) wypchany gazetami. Na wierzchu można przykleić znak dolara.

Guma do żucia

Będziesz potrzebować kilka różowych i białych balonów i dwustronnej taśmy. Do różowego stroju dziecka przyczepiasz balony, na koszulce dziecko może mieć napis „guma balonowa”. Na czas prezentacji strojów dziecko może żuć gumę i puszczać balony, ale do intensywnej zabawy lepiej ją wypluć.

Kościotrup

Do tego przebrania potrzebne będzie czarne - gładkie ubranie wraz z rękawiczkami i biała taśma. Wyklejamy schematyczne kości: na dłoniach, ramionach, żebrach, miednicy, nogach. Kilka ruchów nożyczek i kościotrup gotowy. A może masz w domu lampki choinkowe LED, którymi nasz kościotrup może się obwinąć i świecić w ciemności?

Syrenka

Być może dysponujesz dużym urodzinowym balonem- cyfrą? Taki celofan to świetna baza do syreniego ogona. Flamastry, cekiny i wszystko, co znajdziecie w szufladach stworzą ozdoby ogona, syrenich włosów czy koszulki. Peruka z długimi włosami też byłaby dobrym uzupełnieniem stroju - może za nią służyć kilka splątanych włóczek. W końcu Arielka czesała włosy widelcem.

Ludzik minecraft

Pewnie masz w domu karton po zamówieniu, a jeżeli nie poproś o taki w osiedlowym sklepie. Wytnij dziury na głowę i ręce, dół kartonu zostaw otwarty. Obklejcie pudło wydrukowanym w kolorze rozpikselowanym wzorem z gry. Dobierzcie odpowiedni kolorystycznie strój i gotowe. Opcjonalnie mniejsze pudło można wykorzystać na przykrycie głowy. Ten strój z pewnością wzbudzi zachwyt wśród fanek i fanów gry.