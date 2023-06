- Wystarczy spojrzeć na liczbę studentek na politechnikach – jest ich tylko 36 proc., do tego w większości na kierunkach nietechnicznych. Aby przełamać ten stereotyp, ważne jest, aby nauczyciele i rodzice aktywnie zachęcali dziewczynki do eksplorowania nauk ścisłych i technologii już od najmłodszych lat. Poprzez stymulujące zajęcia i pozytywne wzorce można zbudować większe zainteresowanie i pewność siebie u dziewcząt w dziedzinach STEM – mówi Alicja Tatarczuk, menedżerka ds. CSR w Huawei Polska.

Od najmłodszych lat aż po etap edukacji szkolnej zainteresowanie technologiami i naukami STEM (ang. science, technology, engineering, mathematics) nadal stereotypowo przypisuje się chłopcom, a nie dziewczynkom. W efekcie – jak pokazały badania przeprowadzone przez uniwersytety w Houston i Waszyngtonie na grupie 2,2 tys. dzieci i nastolatków – już sześciolatki żywią przekonanie, jakoby dziewczynki nie interesowały się komputerami, technologią i naukami ścisłymi tak bardzo jak chłopcy. Z tego powodu wiele dziewcząt już w szkole średniej rezygnuje z kontynuowania nauki w obszarze informatyki i inżynierii, ponieważ uważa, że do tego nie pasują.

– Jest wiele sposobów, aby przekonać dziewczęta, że świat nauki i nowych technologii jest dostępny również dla nich. Ważne są działania edukacyjne i społeczne, które promują równość płci w dziedzinie nauki i technologii. Organizowanie inspirujących warsztatów, prezentacji i wystąpień, które pokazują sukcesy kobiet w dziedzinie STEM, jest niezwykle ważne. Warto też zapewnić dziewczętom wzorce mentorek i role models, które odnoszą sukcesy w tych obszarach. Tworzenie atmosfery równości i inkluzywności wśród uczniów jest kluczowe, aby dziewczęta czuły się wspierane i zachęcone do eksplorowania świata nauk ścisłych. Kampanie społeczne i inicjatywy edukacyjne mogą podkreślać znaczenie równości płci w STEM oraz przedstawiać różnorodność osiągnięć kobiet w tych dziedzinach. Dodatkowo zapewnienie dostępu do zasobów edukacyjnych, programów szkoleniowych i mentoringu umożliwia dziewczętom rozwijanie swoich umiejętności w dziedzinie nauki i technologii – mówi Alicja Tatarczuk.

Promowanie dobrych wzorców i zainspirowanie dziewczynek do odkrywania świata nauki i technologii to właśnie cel inicjatywy Huawei Polska i Fundacji Zaczytani.org, które wspólnie wydały właśnie bajkę pt. „Kosmos i malina” dla dzieci w wieku 9–12 lat. Publikacja autorstwa Zofii Karaszewskiej i Sylwii Stano – założycielek popularnego bloga książkowego „Książniczki mają zdanie” – powstała we współpracy z ekspertami od bajkoterapii, która wspiera emocjonalny i społeczny rozwój dzieci.

– Bajka „Kosmos i malina” została napisana, aby inspirować dziewczynki do zagłębiania się w świat technologii i nauki. Nurt bajkoterapii, w którym powstała, służy połączeniu zabawy z jednoczesnym nastawianiem na rozwój dziecka. Materiały edukacyjne i scenariusze lekcji, które dołączyliśmy do bajki, pozwalają nauczycielom na prowadzenie zajęć, które będą budzić w dziewczynkach pasję do nauki i inspirować je do dalszego rozwoju – mówi menedżerka ds. CSR w Huawei Polska.

Publikacja edukacyjna, której premiera odbyła się 15 czerwca br., jest już dostępna bezpłatnie w formie e-booka i audiobooka na stronie fundacji (https://kosmosimalina.zaczytani.org/) wraz z pakietem materiałów edukacyjnych i gotowych scenariuszy dla nauczycieli i edukatorów, którzy mogą wykorzystać je do poprowadzenia specjalnych lekcji. Inicjatorzy projektu polecają ją również wszystkim rodzicom, którzy chcą zachęcić dziewczynki do rozwoju w obszarze STEM i nowych technologii.

– Bajka „Kosmos i malina” pomoże zbudować pewność siebie dziewczynek oraz zainspiruje je do rozwoju i podejmowania ról przywódczych w branży technologicznej – mówi Agnieszka Machnicka, prezeska Fundacji Zaczytani.org. – Ogromnie się cieszę, że do przygotowania tej publikacji udało nam się zebrać wspaniały zespół – pisarki Sylwię Stano i Zosię Karaszewską, prof. UAM, dr hab. Iwonę Chmurę-Rutkowską, partnera projektu firmę Huawei oraz ekspertów bajkoterapii z Fundacji Zaczytani.org. Odpowiadamy w ten sposób na potężny problem społeczny „marnowania talentów” dziewcząt i kobiet w dziedzinach nauk ścisłych i technologiach.

Ambasadorami projektu „Kosmos i malina” są Joanna Jabłczyńska, Monika Mrozowska i Aleksander Mikołajczak, którzy użyczyli również swoich głosów podczas nagrywania audiobooka i są czynnie zaangażowani w promowanie wartościowych treści dla dzieci. Fundacja Zaczytani.org, która jest organizacją non-profit skoncentrowaną na promowaniu czytelnictwa oraz edukacji społecznej dzieci i młodzieży, wskazuje, że publikacja doskonale wpisuje się w tę ideę – bajka pokazuje wagę wyobraźni, przyjaźni i kreatywności w życiu dzieci, uczy tolerancji i promuje różnorodność. Przekazuje również, że czasami trzeba zaryzykować, by odkryć prawdziwą radość i spełnienie.

– Projekt jest odpowiedzią na potrzebę promowania dobrych wzorców i inspirowania dziewczynek do świata technologii, nauki oraz innowacji. Zaangażowanie firmy Huawei w tę inicjatywę jest dowodem zobowiązania do promowania równości płci oraz rozwijania potencjału kobiet – mówi Alicja Tatarczuk.

Według ubiegłorocznego raportu No Fluff Jobs („Kobiety w IT 2022. Szanse oraz możliwości rozpoczęcia i rozwoju kariery”) branża IT przyciąga kobiety m.in. ze względu na wysokie zarobki, elastyczne warunki pracy i stabilne zatrudnienie. Z kolei wśród pracodawców rośnie świadomość związana z koniecznością wyrównywania szans i wsparcia kobiet, m.in. poprzez umożliwienie im pogodzenia obowiązków rodzinnych z karierą zawodową. Dlatego też, jak wynika z danych Deloitte’a, udział kobiet w firmach technologicznych powoli rośnie. W 2019 roku wynosił 22,4 proc., w 2020 – 23,1 proc., a w 2022 roku już 25 proc.