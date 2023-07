Jak wynika z badania, najpopularniejszym rodzajem zajęć sportowych wśród dzieci i młodzieży są lekcje WF-u. W drugiej kolejności wskazywane są aktywności rodzinne oraz w gronie znajomych – odpowiednio 64 proc. i 59 proc. Podejście szkoły oraz opiekunów to zdaniem ankietowanych dwa kluczowe czynniki odpowiedzialne za zapewnienie aktywności fizycznej dzieciom i młodzieży. Ponad połowa rodziców uważa, że większe zaangażowanie szkoły w promocję sportu i aktywnego stylu życia oraz dopasowanie zajęć sportowych do zainteresowań młodych, to klucz do zbudowania w uczniach większej motywacji.

Reklama

W badaniu rodzice wskazali, że nadrzędne są też wzorce, które dzieci wynoszą z domu - dlatego też właśnie oni odgrywają istotną rolę w aktywizacji całej rodziny. Zainteresowanie dzieci kulturą i sztuką deklaruje 35 proc. rodziców, niewiele mniej, bo 31 proc. wskazuje, że ich dzieci nie mają takich zainteresowań. Blisko połowa odwiedza kino minimum raz na kwartał, na drugim miejscu pod względem częstotliwości wizyt wskazywane są muzea i galerie sztuki (odpowiednio 19 proc. i 16 proc.), a na trzecim miejscu jest teatr (15 proc). Najrzadziej odwiedzane są opery i filharmonie. Z tymi dziedzinami sztuki nigdy kontaktu nie miało odpowiednio nawet 66 proc. i 74 proc. najmłodszych.

Z badania wynika, że częściej z kultury nie korzystają dzieci, których rodzice również nie korzystają z oferty kulturalnej. Często jest to też związane z zamieszkaniem na obszarach, gdzie kontakt z kulturą jest trudniejszy, ze względu na brak różnorodnej bazy kulturalnej.

Reklama

- Wyniki badania jasno wskazują na potrzebę popularyzacji zróżnicowanych form spędzania czasu przez dzieci i młodzież, a co za tym idzie rozwijanie w nich pasji do sportu oraz zainteresowania kulturą i sztuką. Istotnym wsparciem jest w tym przypadku sponsoring, edukacja i zachęcanie do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych i sportowych – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Polacy popierają wspieranie sportu i kultury przez przedsiębiorstwa

Wyniki badania mówią jednoznacznie, że 90 proc. dorosłych Polaków popiera wsparcie sportu i kultury ze strony firm i przedsiębiorstw. Najbardziej pożądaną formą sponsoringu jest wsparcie materialne – w szczególności dopłaty do biletów wskazywane przez połowę dorosłych Polaków oraz dofinansowywanie klubów sportowych i instytucji kultury. 43 proc. ankietowanych docenia u sponsorów współorganizowanie wydarzeń, 38 proc. promocję instytucji kultury i ich oferty, a blisko 30 proc. organizację konkursów i kampanii edukacyjnych.

Badanie dotyczące kultury i sportu w życiu dzieci i dorosłych przeprowadziła Agencja Badawcza Brainlab na zlecenie PGE Polskiej Grupy Energetycznej w dniach 1-6 czerwca 2023 r. na ogólnopolskiej próbie 1221 dorosłych Polaków.